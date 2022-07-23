Жіноче Євро-2022, 1/4 фіналу

Швеція – Бельгія – 1:0

Голи: Сембрант, 90+2

Бельгія вперше вийшла у плей-офф чемпіонату Європи, але зовсім не планувала на цьому зупинятися. Навіть якщо у суперниках – срібні призерки Олімпійських ігор. Швеція на правах фаворита діяла цікавіше та небезпечніше. Навіть забила гол. Щоправда, асистентки Катерини Монзуль подивилися повтор і зафіксували офсайд. Косоваре Асллані, яка відзначалася асистом у кожному матчі групового етапу, зовсім трішки забарилася з передачею на Блекстеніус.

Дикий фейл голкіперки у відеоогляді чвертьфіналу жіночого Євро Німеччина – Австрія – 2:0

Нікі Еврард добряче старалася створити сенсацію. Голкіперка збірної Бельгії на своїх тендітних плечах дотягнула надію аж до компенсованого часу. Зрештою, після чергового кутового від Асллані Еврард вкотре здійснила сейв, але проти добивання впритул була безсилою. Лінда Сембрант вивела Швецію у півфінал і позбавила необхідності відіграти зайві 30 хвилин. Далі суперником Швеції стане збірна Англії.

Додамо, що Катери Монзуль, якій ще й Марина Стрілецька допомагала, відпрацювала бездоганно. Арбітрині чітко розібрали усі суперечливі епізоди. А це не лише скасований гол, а й, приміром, претензії Швеції на пенальті.