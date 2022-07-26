Украинская рефери снова будет работать на поединке чемпионата Европы.

Украинская арбитр Екатерина Монзуль будет работать на матче 1/2 финала Евро-2022 между сборными Англии и Швеции, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Наша соотечественница будет четвертой судьей. Главной рефери выступит швейцарка Эстер Штаубли. На линиях ей будут помогать соотечественница Сюзанна Кюнг и Сара Телек из Австрии. За VAR будут отвечать немцы Пол ван Букель и Деннис Гиглер.

Напомним, поединок между англичанками и шведками состоится сегодня, 26 июля. Начало встречи в 22:00.

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