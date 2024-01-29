Монзуль задумалась щодо завершення кар'єри арбітрині вже після цього сезону, хоча вік дозволяє їй працювати на матчах ще протягом 2 років, повідомляє Sport.ua.

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Головною причиною такого рішення може стати можливість очолити Комітет арбітрів УАФ, який нещадно критикують останнім часом. Наразі Катерина готується до другої частини сезону, аби завершити кар'єру на мажорній ноті та мати можливість претендувати на високі посади не лише в УАФ, а й в УЄФА.

Нагадаємо, Монзуль розпочала суддівську кар'єру у 18 років і стала першою українкою, яка отримала категорію ФІФА. У 2015-му була визнана найкращою арбітринею світу, а незабаром почала судити чоловічі змагання елітного рівня. Зараз харків'янці 42 роки.

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