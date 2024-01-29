Монзуль задумалась о завершении карьеры арбитра уже после этого сезона, хотя возраст позволяет ей работать на матчах еще в течение 2 лет, сообщает Sport.ua.

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Главной причиной такого решения может стать возможность возглавить Комитет арбитров УАФ, который нещадно критикуют в последнее время. Сейчас Екатерина готовится ко второй части сезона, чтобы завершить карьеру на мажорной ноте и иметь возможность претендовать на высокие должности не только в УАФ, но и в УЕФА.

Напомним, Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, которая получила категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшим арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования элитного уровня. Сейчас харьковчанке 42 года.

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