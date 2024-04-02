Пізня перемога Руху над ЛНЗ в останньому матчі 22-го туру Прем'єр-ліги – безпосередня заслуга Остапа Притули, який реалізував пенальті, та Олега Федора, який заробив його. Однак протягом усіх 90 хвилин відмінну гру у воротах демонстрував голкіпер господарів Дмитро Ледвій.

У розмові з Футбол 24 воротар "жовто-чорних" поділився емоціями від нервового матчу.

"Грав з Притулою в Карпатах, але це мені не допомогло": воротар ЛНЗ про пенальті та драматичну поразку від Руху

– Приємно перемагати у такій важкій грі. ЛНЗ – доволі непоступлива команда. З ними завжди важко грати. Насамперед тому, що вони діють організовано позаду. Наприклад, як у матчі з СК Дніпро-1. Вони багато моментів мали, могли навіть перемагати. А взагалі хочу подякувати команді за перемогу, за те, що хлопці продемонстрували характер.

– У середині другого тайму ви дивом врятували ворота після удару впритул від камерунського легіонера Молло Бессала. Яким чином зреагували?

– (Сміється) Це сталося рефлекторно. Ми відпрацьовуємо такі речі на тренуваннях. Але це, скоріше, інстинкт – ось і все.

– Невдовзі виник ще один момент після оригінального розіграшу черкасцями штрафного удару – ви потягнули м'яч з кута.

– Якщо чесно, то я не бачив моменту удару. Довелося реагувати на м'яч, коли він вилітав фактично поміж ніг. На щастя, я зумів його спіймати.

– Рух довго не міг перемогти вдома. Востаннє на Арені Львів ваша команда вигравала ще у серпні. Маєте пояснення?

– Ми самі не знаємо. Багато говорили про це з хлопцями і намагалися зрозуміти, чому не вдається виграти. Напевно, психологічно важко було. Сподіваюся, ця серія вже позаду.

Переможний пенальті на 90+4 у відеоогляді матчу Рух – ЛНЗ – 1:0

– Рух здобув четверту перемогу поспіль. Здавалося, все йде до 0:0.

– Відверто кажучи, коли резервний арбітр на 90-й хвилині підняв табличку із цифрою "чотири", то я підсвідомо змирився з тим, що буде нічия. Але команда грала до кінця. Ростислав Лях пробив і я гадав, що це все, що арбітр зараз сповістить про завершення матчу. Проте він пішов переглядати VAR і призначив пенальті. Остап Притула його впевнено реалізував.

– Ви, мабуть, не бачили того моменту з іншого кінця поля. Вірили, що перегляд VAR буде для вас позитивним?

– Якщо чесно, думав, що суддя пенальті не призначить. Але все склалося інакше.

– Гру ЛНЗ ви загалом відзначили. Кого персонально можете виділити?

– Мені дуже сподобався їхній центральний нападник Молло – дуже хороший гравець. Також класно ввійшов у гру Геннадій Пасіч, який додав швидкості на лівому фланзі.

– Рух закріпився на п'ятому місці. Про єврокубки задумуєтеся?

– Перед чемпіонатом у нас не було чіткої цілі щодо єврокубків. Можливо, через два-три сезони. Поступово награвати склад, здобувати досвід… Однак склалася така ситуація, що ми набрали непогану форму. Зараз маємо усі шанси, все залежить від нас. Попереду дуже непростий матч із Шахтарем. Треба добре підготуватися.

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