Сьогодні ввечері Катерина Монзуль вдруге виведе свою бригаду арбітринь на матч Євро-2022. Дебют відбувся 8 липня в поєдинку Іспанія – Фінляндія (4:1).

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Тепер Монзуль довірили ключовий матч групи А, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Сьогодні о 22:00 Австрія та Норвегія в очному поєдинку визначать, хто зіграє у плей-офф. Іншу путівку вже гарантувала собі Англія.

Додамо, що однією з асистенток Катерини Монзуль буде іще одна українка – Марина Стрілецька.

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