Жіноче Євро-2022. Група С, 2-й тур

Швеція – Швейцарія – 2:1

Голи: Рольфо, 53, Беннісон, 79 – Бахманн, 55

Нідерланди – Португалія – 3:2

Голи: Егуррола, 7, ван дер Грагт, 16, ван де Донк, 62 – Кошта, 38 (пен.), Сілва, 47

Швеція переважала суперниць протягом всього першого тайму, але забила лише по перерві зусиллями Рольфо. Бахманн блискавично зрівняла ситуацію на табло. Переможцями з дуелі все ж вийшли "жовто-сині" завдяки дебютному голу Беннісон.

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Нідерланди розпочали надактивно. Вже до 16 хвилини вели в рахунку 2:0. Але Португалія відігралась: Сілва заробила пенальті, яке реалізувала Кошта, а потім ще й відзначилась сама. Та втримати нічию "селесао" не змогли – шедевр ван де Донк допоміг.

Після двох турів розташування у квартеті С наступне: Нідерланди та Швеція з 4 пунктами – перші та другі відповідно, Португалія і Швейцарія мають по одному очку, йдучи третіми та четвертими.

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