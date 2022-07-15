Сегодня вечером Екатерина Монзуль во второй раз выведет свою бригаду арбитров на матч Евро-2022. Дебют состоялся 8 июля в поединке Испания – Финляндия (4:1).

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Теперь Монзуль доверили ключевой матч группы А, сообщает официальный сайт УЕФА. Сегодня в 22:00 Австрия и Норвегия в очном поединке определят, кто сыграет в плей-офф. Вторую путевку уже гарантировала себе Англия.

Добавим, что одной из ассистенток Екатерины Монзуль будет еще одна украинка – Марина Стрелецкая.

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