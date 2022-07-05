Чемпіонат Європи серед жінок 2022

Місце проведення: Англія, фінал – на Вемблі

Матч-відкриття: Англія – Австрія. 6 липня, 22:00. Олд Траффорд

Фінал: 31 липня, 19:00. Вемблі

13-й в історії розіграш чемпіонату континенту серед жіночих збірних мав відбутися ще рік тому. Однак через пандемію Євро-2022 пройде лише зараз. Нідерланди – чинні чемпіонки, які у 2017 році перервали гегемонію Німеччини. "Бундестім" понад два десятиліття нікому не віддавала корону. Очевидно, що вони найтитулованіша команда – 8 перемог. Також чемпіонати Європи вигравали Норвегія (двічі), а ще Швеція та вже згадані Нідерланди (по одному разу). Цього року команди, окрім золотих медалей, отримають право зіграти у першій в історії Фіналіссімі. За аналогією з чоловічим футболом, суперником європейок стане збірна з Південної Америки. Там турнір триватиме з 8-го по 30-те липня.

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Євро-2022 вже увійшло в історію. Ще до старту турніру було продано понад 500 тисяч квитків. Такого ажіотажу ще ніколи не було. Загалом доступно 700 тисяч перепусток на англійські стадіони. Варто зауважити, що гендерний розподіл майже рівномірний. Жінки розкупили 43% квитків, частка чоловіків – 36%. Решта 21% придбані для дітей до 16-річного віку.

Де дивитися Євро-2022

УЄФА планує транслювати частину матчів у вільному доступі на UEFA.tv. Однак це стосується лише конкретних територій. Згідно з прес-релізом союзу, права на показ жіночого Євро в Україні належать ТК Футбол 1,2,3. Однак у телепрограмі українського телеканалу матчів турніру немає. Отже, можемо розраховувати на безкоштовний доступ до трансляцій від УЄФА. Зауважимо, що після опівночі кожного ігрового дня на UEFA.tv будуть з'являтися огляди усіх матчів.

Стежити за перипетіями змагань також можна на офіційних ресурсах. Уся найсвіжіша інформація буде доступна у додатку для мобільних the Women's EURO app, а також на сторінках у TikTok, Twitter, Instagram, Facebook і Telegram.

Учасники

На жаль, збірна України не зіграє на континентальному форумі. Щоправда, у наших дівчат був чудовий шанс туди потрапити, але вони сенсаційно програли Північній Ірландії у фіналі плей-офф кваліфікації. Британки посідають найнижче місце рейтингу серед усіх команд-учасниць Євро-2022 і зіграють у фінальній частині вперше у своїй історії. Це єдиний дебютант на цьогорічному турнірі. Із топ-10 збірних Європи не їде в Англію лише Чехія, я програла путівку Швейцарії.

Група А

Англія (4 – тут і далі місце в рейтингу збірних світу), Австрія (16), Норвегія (12), Північна Ірландія (43)

Група В

Німеччина (2), Данія (8), Іспанія (3), Фінляндія (26)

Група С

Нідерланди (9), Швеція (5), Швейцарія (18), Португалія (17)

Група D

Франція (1), Італія (7), Бельгія (24), Ісландія (10)

Фаворити

Група А найсильніша на цьогорічному чемпіонаті континенту. Букмекери дають майже 30% на те, що золоті медалі здобуде команда із цього квартету. Англія – фаворит не лише групи, а й усього турніру. Шанси господарок на тріумф оцінюють як 4:1. Норвегію чекають щонайменше у чвертьфіналі. У збірну після конфлікту з чиновниками федерації повернулася Ада Хегерберг – одна з найкращих футболісток світу. Австрія знову спробує створити диво. У 2017-му ця команда вперше грала на Євро і відразу дісталася півфіналу. Північна Ірландія – дебютант. Від неї нічого не чекають, але ж ми знаємо, що часто це лише допомагає.

Група В – це, безумовно "група смерті". Найбільше проблем тут пророчать найтитулованішій збірній в історії чемпіонатів Європи. Німеччина може навіть не пробитися у плей-офф. Все через дуже складний жереб. Головним конкурентом "Бундестім" стане Данія – фіналістка попереднього Євро має усі передумови довести, що це не випадково. Перше місце у квартеті має дістатися головному фавориту турніру. Іспанія ніколи не грала навіть у фіналах, але зараз букмекери пророчать їй золото. У піренейок підросло приголомшливе покоління на чолі Алексією Путельяс – найкращою футболісткою світу прямо зараз. У такій компанії Фінляндія може розраховувати лише на роль андердога. Якщо Суомі вдасться розжитися очками, це буде справжньою сенсацією.

Група С чи не єдина, де є пара явних фаворитів та аутсайдерів. Нідерланди спробують відстояти свою корону. Євро-2017 став дебютним для "Орань'є" і відразу тріумфальним. Також вони срібні призерки ЧС-2019. Щоправда, тепер у команди новий тренер. Швеція також здобула медалі на попередньому чемпіонаті світу – бронзові. На Олімпіаді в Токіо скандинавки взяли "срібло". Очевидно, саме ці дві збірні розіграють путівки в плей-офф. Швейцарія лише вдруге гратиме у фінальному раунді Євро і знову ризикує не вийти з групи. Португалія взагалі опинилася тут завдяки збігу обставин, замінивши росіянок. Піренейки входять у трійку найслабших збірних на цьому турнірі.

Група D – найбільш непередбачувана, якщо говорити про силу команд. Хоча, на думку букмекерів, Франція значно переважає інших та входить у трійку головних претендентів на титул. Однак "Ле бльо" ще належить довести спроможність свого "золотого покоління" підкорювати висоти. За всю історію вони бодай у півфіналі Євро не грали жодного разу. Водночас Італія намагається забути провал на попередньому турнірі, де не вийшла з групи. Мілена Бертоліні перебудовує команду і вже має невеличкий успіх – чвертьфінал ЧС-2019. Тепер ціль апеннінок – півфінал Євро, де вони не були 25 років. Завадити мріям італійок спробує Бельгія. Вона раніше ніколи не виходила з групи, але тепер має у своєму розпорядженні найкращу бомбардирку кваліфікації – Тіне де Кеньї, яка настріляла 12 голів у 8-ми матчах. Ісландія вчетверте поспіль їде на Євро. Успіхом для неї буде вважатися вихід у чвертьфінал. Зрештою, у дочок вікінгів є успішний досвід виконання подібного завдання.

Скандал

Жіночий футбол продовжує розвиватися і стає все популярнішим. Однак футболісткам досі доводиться боротися зі стереотипами та несправедливістю. Найуспішніше поки це виходить у збірної США. Американки таки досягли того, що федерація буде платити однакові преміальні чоловічій та жіночій командам. Схожим шляхом вирішила рухатися також Іспанія, але загалом у Європі з цим не настільки добре. Що говорити, коли навіть напередодні Євро-2022 спалахнув скандал. На утиски поскаржилися ісландки та отримали зіркову підтримку.

Суть справи полягає в тому, що організатори частину матчів вирішили провести на полях тренувальних академій. Легендарні Олд Траффорд та Вемблі – це лише реклама. Там зіграють лише по одному матчу турніру. Водночас збірна Ісландії два поєдинки групового етапу проведе на Акедемі стедіум – тренувальній арені Манчестер Сіті. Трибуни там можуть вмістити лише 7 тисяч глядачів. Це зовсім не те, що потрібно. Багато уболівальників не можуть купити квитки, бо їх занадто мало. Попит шалений, але задовольнити його не можуть.

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Саме через це обурилася одна з лідерок збірної Ісландії Гудбьорк Гуннарсдоттір: "Я засмучена тими аренами, на яких ми гратимемо. Це шокує – граємо в Англії, країні з величезними стадіонами, а ми змушені грати на тренувальних об'єктах. Це дуже неприємно, не такого ставлення ми заслуговуємо. Організатори не були готові до того, що може бути продано понад чотири тисячі квитків. Це неповага до жіночого футболу. Можливо, на матч збірної Ісландії могли б прийти до 20 тисяч уболівальників. А в цій ситуації навіть членам моєї родини було складно купити квитки, вони були розпродані, щойно з'явилися".

Виконавчий директор Футбольної асоціації Англії Марк Біллінгем спробував знайти виправдання: "Місця проведення було обрано у 2019 році. Ми проводили тендер у кожному важливому місці та місті країни, але було дуже мало тих, хто виявив би бажання прийняти жіноче Євро. Ми навіть були змушені вмовляти деякі великі клуби та міста взяти участь, тому радіємо тому, що зараз маємо". Схоже, така заява зробила лише гірше. Іншими словами, функціонер натякнув, що Англії взагалі не потрібен цей турнір. Але це неправда. Євро-2022 ще навіть не стартувало, а всі 80 тисяч квитків на фінал уже розкуплені. На більшість поєдинків групового етапу – так само.

Потрібно нарешті усвідомити – жіночий футбол вже знайшов свого уболівальника. Він цікавий, за нього готові платити. На нього справді ходять десятки тисяч фанів. Гальмують розвиток лише стереотипи. Шкода, що вони живуть в головах навіть тих чиновників, які навпаки мали б сприяти популяризації цього виду спорту. Саме некомпетентність англійців відзначила Ада Хегерберг – одна з найтитулованіших футболісток світу. "Так, у нас була дискусія щодо цього. Я не знаю причин такого вибору організаторів. Я розумію розчарування Гуннарсдоттір. У Англії є фантастичні стадіони. Я бачила деякі відповіді, які вона отримала на висловлену критику, і, схоже, вони теж трохи неправильно зрозуміли, що вона насправді хотіла донести. Не знаю, чи є це способом уникнути теми чи вони справді не зрозуміли проблему", – заявила норвежка.

Євро-2022 повинне зробити усе можливе, щоб до думок футболісток прислухалися. Цей спорт більше не для зграйки фанатиків. Тепер він справді має значення. Жіночі команди клубів та збірних іноді значно успішніші, ніж їхні колеги чоловічої статі. Уболівальники це бачать і віддячують своєю увагою. Уявіть собі, на матч Барселони проти Вольфсбурга у півфіналі жіночої Ліги чемпіонів зібралося 91648 глядачів, встановивши новий рекорд світу. На фіналі чемпіонату Європи буде трішки менше. Історія твориться на наших очах.

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