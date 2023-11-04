Аталанта на своєму полі приймала лідера Серії – Інтер. Господарі були гострішими у першому таймі, більше загрожували воротам суперника, хоча особливо небезпечних моментів жодна з команд не створила. Однак, на перерву бергамаски пішли поступаючись.

Лаціо перед ключовим матчем ЛЧ програв Болоньї – "россоблу" продовжили феноменальну серію

На 38-й хвилині Інтер заробив пенальті: Муссо вийшов на перехоплення і кинувся в ноги Дарміану (який замінив в середині тайму травмованого Павара), заваливши Маттео. Чалханоглу з позначки пробив у лівий кут – кіпер Аталанти вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до сфери. Вже у доданий час Скальвіні головою замикав подачу зі стандарту, однак влучив прямісінько у Зоммера.

По перерві Мартінес ударом головою подвоїв перевагу Інтера, але арбітр зафіксував офсайд, залишивши Аталанту у грі. За 4 хвилини аргентинець таки забив свій 12-й гол, закріпившись на вершині бомбардирських перегонів – Лаутаро майстерно закрутив з кута штрафного під дальню стійку.

Аталанта доволі швидко скоротила: Лукман відібрав м'яч у Дімарко у воротарському і викотив під удар в район одинадцятиметрової позначки – Скамакка легко переправив у сітку.

Наприкінці матчу Зоммер невпевнено відбив навіс у воротарський і все той же Скамакка взявся добивати м'яч – швейцарець левом стрибав по штрафному і таки не дозволив зрівняти. У відповідь Дюмфріс випередив Руджері і ледь не поставив крапку у матчі – Муссо врятував. Вже у доданий час Толої заробив другий "гірчичник" за затримку Санчеса і залишив господарів у меншості. На результат, однак, це жодним чином не вплинуло.

Перемога принесла Інтеру 28 очок і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці, Аталанта з 19-ма пунктами залишилась п'ятою.

Непередбачувана Серія А та ще 7 найконкурентніших ліг, які щороку світять нові команди в Лізі чемпіонів