Кальярі здобув перемогу над Дженоа в рамках 11-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24",

Два новачки Серії А, які виграли два останні матчі – по одному в чемпіонаті та Кубку Італії. Для Кальярі це взагалі подія, адже острів'яни провально почали сезон (гірші справи лише у Салернітани). Дженоа ж просто не стабільна, але вже стигла трохи назбирати очок.

Монца впевнено перемогла Верону – дубль Коломбо залишив "мастифів" поруч із зоною вильоту

Сьогодні Руслану Маліновському довелося згадати часи Аталанти. Через проблеми з форвардами Альберто Джилардіно довелося пересунути українця ближче до атаки. Серйозних дивідендів це не принесло. У першому таймі була максимально спокійна гра. Дженоа не завдала жодного удару в площину! Щоправда, Васкес перевірив на міцність каркас воріт після навісу Маліновського зі штрафного.

Кальярі також за перші 45 хвилин у площину не бив, але може похизуватися бодай незарахованим голом. Лувумбу відверто фолив, щоб отримати простір для удару. Зате після перерви з ініціативи господарів відбувся спалах. Клаудіо Раньєрі блискуче вгадав із замінами. Ніколас Віолі одним із перших своїх дотиків до м'яча відкрив рахунок, завершивши контратаку.

Дженоа не забарилася із відповіддю. Альберт Гудмундссон (а хто ж іще?) скористався низкою помилок оборони Кальярі та відновив паритет. Однак заміни Раньєрі сказали ще не все. Петанья на свіжих ногах перехитрив кількох суперників та відкотив на Дзаппу, якому залишалося лише влучно пробити. Габріеле впорався.

Руслан Маліновський сьогодні відіграв 85 хвилин. На результат йому вплинути не вдалося, тому в протоколі залишиться лише попередження. Жовту він отримав у банальному епізоді, після якого гучно сперечався з рефері. Той свого покарання, звісно, не скасував. Ігрова статистика українця також не вражає. Дуже посередня гра від нашого земляка.

Зрештою, сьогодні такими були всі гравці генуезців. Та й Кальярі не був набагато кращим. Але сардинцям посміхнулася удача, й вони змогли втримати свою перевагу. Третя перемога поспіль (дві з них у чемпіонаті) підопічних Клаудіо Раньєрі, які набрали 9 очок та покинули зону вильоту. Дженоа має на два залікових пункти більше.