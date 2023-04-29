Златан Ібрагімовіч вперто намагається довести, що ще не сказав свого останнього слова на полі.

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Контракт 41-річного Ібрагімовіч завершується влітку, а переговори щодо продовження навіть не починались. У шведа вже є запасний варіант, якщо "россонері" проігнорують його. Златана охоче запросить Монца, якою керують давні знайомі – Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі (щоправда, останній бореться з важкою хворобою).

Ібрагімовіч був важливою частиною Мілана, який минулоріч виграв чемпіонство, а нещодавно став найстаршим автором гола в історії Серії А. Щоправда, тіло починає підводити 41-річного ветерана. Через травми у нинішньому сезоні він награв лише 144 хвилини і не потрапив до заявки на Лігу чемпіонів, де команда без Златана вже дісталася півфіналу.

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