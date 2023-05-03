У цьогорічній Серії А не вийшло запеклої боротьби за чемпіонство. Наполі вже кілька тижнів готується святкувати своє перше Скудетто за 33 роки. Водночас за місця в Лізі чемпіонів шалена конкуренція. Футбол24 спільно з партнером HLIBNY DAR стежить за ключовими змінами після чергового туру.

Серія А, 33 тур

Верона – Інтер – 0:6

Голи: Гайч, 31 (авт), Чалханоглу, 37, Джеко, 38, 60, Лаутаро, 55, 90+3

Лаціо – Сассуоло – 2:0

Голи: Андерсон, 14, Башіч, 90+2

Мілан – Кремонезе – 1:1

Голи: Мессіас, 90+3 – Окереке, 77

Монца – Рома – 1:1

Голи: Кальдірола, 39 – Ель-Шаараві, 25

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Інтер дуже вчасно подолав кризу. Дві перемоги після 5-матчевої безвиграшної серії дозволяють команді Сімоне Індзагі йти на рівні з іншими претендентами на лігочемпіонівські місця. Наставник "змій" не став ризикувати й виставив на гру з аутсайдером основний склад. Спочатку – очки, а думати про складний графік будуть потім. План спрацював якнайкраще. Інтер витратив пів години, аби знайти ключі до воріт Верони, після чого голи буквально посипалися у ворота господарів. Особливої уваги заслуговує Чалханоглу, який забив шедевральний м'яч ударом з метрів 30-ти.

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Стефано Піолі не взяв приклад зі свого колеги й дав лідерам Мілана можливість відпочити. Вочевидь, "россонері" більше думають про півфінал ЛЧ та гру з Лаціо, які відбудуться упродовж наступних шести днів. Усе, на що спромігся резерв, – гол Салемакерса, який не зарахували через офсайд. Зрештою, довелося кидати в бій Леау та Жиру. Мілан мав іти виривати перемогу, а натомість пропустив. Окереке протиснув відразу обох центрбеків та відправив м'яч повз Меньяна. Рятувати господарів взявся Жуніор Мессіас. Бразилець у компенсований час заробив штрафний удар і сам же з нього забив.

Від матчу Лаціо залежало, чи стане Наполі чемпіоном уже сьогодні. Будь-яка втрата очок "орлами" робила б "партенопейців" недосяжними на вершині турнірної таблиці. Мауріціо Саррі не був налаштований робити такий подарунок своїй колишній команді. Римляни з самого початку зустрічі активно шукали шлях до воріт Сассуоло. Виходило доволі успішно. Якщо гол Іммобіле скасували через офсайд у Весіно, то питань до Феліпе Андерсона бути не могло. Слід відзначити геніальний асист Маркоса Антоніо. Екс-хавбек Шахтар через пів поля класно закинув м'яч точно на ногу своєму земляку.

Рома, яка ще два тижні тому йшла у топ-3, пригальмувала, а Монца навпаки – набрала темп, завдяки серії перемог вже гарантувала собі місце в еліті на наступний сезон. Можливо, саме це розслабило підопічних Раффаеле Палладіно. Ель-Шаараві відкрив рахунок після грубої помилки голкіпера. Той шукав варіант, як вийти з оборони через пас, а натомість подарував м'яч суперникам. Господарі відігралися незадовго до перерви, класно розігравши штрафний. У другому таймі рахунок не змінився. Однак підопічні Жозе Моурінью можуть похизуватися хоча б тим, що забивали у 17-ти з 18-ти матчів у 2023 році. Більше таких команд немає у жодному з топ-п'яти чемпіонатів Європи.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ