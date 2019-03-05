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"Прокляття Аарона Ремзі": після гола валлійця у ворота Тоттенхема померли ще двоє знаменитостей

12:25 365 Читать на русском
"Прокляття Аарона Ремзі": після гола валлійця у ворота Тоттенхема померли ще двоє знаменитостей
Ремзі не варто забивати

Хавбек Арсенала Аарон Ремзі знову спровокував шквал коментарів у соціальних мережах щодо страшного впливу своїх голів на долі відомих людей.

Над валлійським хавбеком вже не вперше кепкують, що після його голів помирають знаменитості. Раніше у списку "жертв" Ремзі опинились такі відомі особистості як Усама бен Ладен, Стів Джобс або Вітні Х'юстон. Загалом користувачі соцмереж нарахували вже 19 схожих випадків. У онлайн-енциклопедії Вікіпедія "прокляттю Ремзі" навіть присвятили окрему сторінку.

Ремзі звернувся до вболівальників Арсенала після підписання контракту з Ювентусом

Чергове містичне співпадіння трапилось після точного пострілу 28-річного футболіста у ворота Тоттенхема, коли помер вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт та американський актор Люк Перрі, відомий за роллю у популярному серіалі 90-х "Район Беверлі-Гіллз".

Нагадаємо, що влітку Ремзі покине Арсенал, якому присвятив десять років своєї кар'єри, та перейде у Ювентус. Чи зникне "прокляття" у Турині?

Джобс, Каддафі і бен Ладен. 10 всесвітньо відомих жертв "прокляття Аарона Ремзі"

Теги
футбольні курйози Англія Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус
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