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Монако видав феєричний камбек та піднявся у групу лідерів, мінімальна перемога Марселя: 24 тур Ліги 1, субота

8 лютого 23:11 188 Читать на русском
Монако видав феєричний камбек та піднявся у групу лідерів, мінімальна перемога Марселя: 24 тур Ліги 1, субота
Марсель продовжує гонитву за ПСЖ / ФК Марсель

Завершилися 6 поєдинків 24-го туру французької Ліги 1. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 24 тур

Марсель – Тулуза – 1:0

Гол: Пайє, 51

Ам'єн – Монако – 1:2

Голи: Гірассі, 9 – Бен-Єддер, 85, Слімані, 90+3

Діжон – Нант – 3:3

Голи: Мавідіді, 15, 90, Тавареш, 24 – Сімон, 20, Альфонс, 34 (авт), Жіротто, 90+2

Метц – Бордо – 1:2

Голи: Ібраїма, 2 – Башич, 51, Одін, 84

Вилучення: Пажо, 8 (Метц)

Ніцца – Нім – 1:3

Голи: Клод Моріс, 6 – Ландр, 43, Філіппото, 53, Коне, 90+1

Вилучення: Будауї, 49 (Ніцца)

Ренн – Брест – 0:0

У стартовому поєдинку суботи Марсель здолав головного аутсайдера – Тулузу. Єдиний гол в дебюті другого тайму красивим дальнім ударом забив Дімітрі Пайє. Марсель набрав 49 очок та втримує 2 місце. До ПСЖ – 9 очок при грі в запасі у команди Тухеля. Тулуза замикає турнірну таблицю – лише 13 балів.

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Ам'єн вже в дебюті гри вразив ворота Монако. Цей рахунок протримався майже до кінця зустрічі, але монегаски все ж зуміли відігратися завдяки голу Бен-Єддера. У компенсований час Слімані шокував господарів та приніс своїй команді 3 очки. Монако стрибнув одразу на 5 місце, а Ам'єн залишився на передостанній сходинці, хоча зберігає непогані шанси на виживання.

Стрімко розвивалися події в матчі Метц – Бордо. Господарі швидко забили гол-красень і одразу ж залишилися у меншості. Гра вдесятьох протягом майже всього поєдинку забрала чимало сил – у підсумку жирондинці забили двічі у другому таймі та святкували перемогу.

Ренн та Брест голів не забивали, а от Діжон з Нантом потішили вболівальників, оформивши справжній трилер. У підсумку драматичний поєдинок завершився миром – 3:3.

Ніцца забила першою у ворота Німа, але після того, як господарі залишилися в меншості, то не зуміли втримати бодай нічию. Доволі несподівана перемога одного з аутсайдерів.

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