Мессі залишається, англійський десант на підході: склад Барселони, який здатен повернути колишню славу

Барселону продовжує штормити від зміни тренера, травм форвардів, вильоту з Кубка Іспанії, внутрішніх конфліктів та інших негараздів. Розбираємось, з яким складом каталонці нарешті знайдуть свою колію.

Два тріумфи у Прімері, Кубок Короля, Суперкубок Іспанії, два півфінали Ліги чемпіонів – все це дуже достойний результат, але не коли ти тренер Барселони. У січні Ернесто Вальверде покинув каталонський гранд і фанатам здалось, що головний корінь проблем клубу знищено.

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Кіке Сетьєн, який несподівано сів у крісло тренера "блаугранас" на екваторі зимового трансферного вікна, зосередився на знайомстві із внутрішньою кухнею клубу, і логічно, що Барси майже не було видно ринку гравців. Проте вже влітку 61-річний іспанець розраховує пошуміти новими виконавцями. SunSport спробував передбачити, який склад чинного чемпіона Іспанії ми побачимо у наступному сезоні, і чому саме він стане рятівним для потопаючого корабля.

Голкіпер

Тут не обов'язково бути експертом, адже Марк-Андре тер Штеген є найоптимальнішим варіантом для Сетьєна. Вміння німецького голкіпера працювати ногами та бути "стартером" для атак каталонців – робить його персону поки незамінною у воротах.

Захист

Крайні фланги оборони будуть під опікою Жорді Альби та Серхі Роберто. Обоє є вихованцями Барселони і розуміють "кройфівський" стиль гри, який так відчайдушно намагається повернути собі команда. Альба та Роберто часто покидають свої володіння для флангових атак, тому передостанній рубіж захисту буде на плечах Жерара Піке та Клемана Лангле. Якщо Самюель Умтіті залишиться у Каталонії, також зможе виступати секундантом цього дуету.

Півзахист

Центр поля є найважливішою складовою для традиційної схеми Барси 4-3-3 і головним "мозком" цієї формації є Серхіо Бускетс. 31-річний хав вже кілька років є безальтернативним плеймейкером команди, який продовжує шукати на полі Хаві та Іньєсту. І хоча легенди вже давно покинули клуб, але молодий Френкі де Йонг намагається хоча б наблизитись до них. У пару до нідерландця "блаугранас" можуть запросити Джека Гріліша. Хавбек Астон Вілли вже привернув увагу до свого таланту не лише грандів АПЛ, але і інших європейських клубів. При нинішніх цінах, 70 млн євро – це вже не така і велика сума за гравця, який має шанс ідеально вписатись у каталонську дрім-тім.

Атака

"Пошуміли і досить" – саме так можна описати скандал в Барсі навколо конфлікту Ліонеля Мессі та Еріка Абідаля. Європейські гранди вже потирали руки з надією, що аргентинець захоче змінити команду, але тривога виявилась фальшивою і Мессі залишається.

Луїс Суарес хоч і тимчасово перебуває в лазареті Барселони, але вже має статус ветерана, а молодий Усман Дембеле через свої пошкодження майже не з'являється на полі. Скаути Барселони знайшли вихід в Арсеналі, П'єр-Емерік Обамеянг вже влітку може приєднатись до команди Сетьєна, що підтвердив технічний секретар іспанського клубу.

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Одним з найбільших відкриттів нинішнього сезону АПЛ став вихованець Барси Адама Траоре. Нападник Вулверхемптона демонструє неймовірну форму. Його фізичні дані та майстерність змусили пошкодувати керівництво "блаугранас", що у 2015 році відпустили гравця. Вже кілька місяців ширяться чутки, що Барселона хоче повернути Траоре. Його руйнівний стиль може дуже знадобитись каталонцям на шляху до повернення у домінуючу колію.

Чи зможе такий варіант Барселони знову наводити жах на футбольну Європу – історія покаже. Сетьєну потрібно перестати тішитись, що він здійснив свою мрію, очоливши Барселону, а перейти до реальних дій, які в перспективі дадуть результат.

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