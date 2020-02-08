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Монако выдал феерический камбэк и поднялся в группу лидеров, минимальная победа Марселя: 24 тур Лиги 1, суббота

8 февраля 23:13 53 Читати українською
Монако выдал феерический камбэк и поднялся в группу лидеров, минимальная победа Марселя: 24 тур Лиги 1, суббота
Марсель продолжает погоню за ПСЖ / ФК Марсель

Завершились 6 поединков 24-го тура французской Лиги 1. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 24 тур

Марсель – Тулуза – 1:0

Гол: Пайе, 51

Амьен – Монако – 1:2

Голы: Гирасси, 9 – Бен-Йеддер, 85, Слимани, 90+3

Дижон – Нант – 3:3

Голы: Мавидиди, 15, 90, Тавареш, 24 – Симон, 20, Альфонс, 34 (авт), Жиротто, 90+2

Метц – Бордо – 1:2

Голы: Ибраима, 2 – Башич, 51, Один, 84

Удаление: Пажо, 8 (Метц)

Ницца – Ним – 1:3

Голы: Клод Морис, 6 – Ландр, 43, Филиппото, 53, Коне, 90+1

Удаление: Будауи, 49 (Ницца)

Ренн – Брест – 0:0

В стартовом поединке субботы Марсель одолел главного аутсайдера – Тулузу. Единственный гол в дебюте второго тайма красивым дальним ударом забил Димитри Пайе. Марсель набрал 49 очков и удерживает 2 место. У ПСЖ – 9 очков при игре в запасе у команды Тухеля. Тулуза замыкает турнирную таблицу – всего 13 баллов.

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Амьен уже в дебюте игры поразил ворота Монако. Этот счет продержался почти до конца встречи, но монегаски все же сумели отыграться благодаря голу Бен-Йеддера. В компенсированное время Слимани шокировал хозяев и принес своей команде 3 очка. Монако прыгнул сразу на 5 место, а Амьен остался на предпоследней строчке, хотя сохраняет неплохие шансы на выживание.

Стремительно развивались события в матче Метц – Бордо. Хозяева быстро забили гол-красавец и сразу же остались в меньшинстве. Игра вдесятером в течение почти всего поединка унесла немало сил – в итоге жирондинцы забили дважды во втором тайме и праздновали победу.

Ренн и Брест голов не забивали, а вот Дижон с Нантом порадовали болельщиков, оформив настоящий триллер. В итоге драматический поединок завершился миром – 3:3.

Ницца забила первой в ворота Нима, но после того, как хозяева остались в меньшинстве, то не сумели удержать хотя бы ничью. Довольно неожиданная победа одного из аутсайдеров.

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