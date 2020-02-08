toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА БАРСЕЛОНА

Маліновський забив розкішний гол за Аталанту

17:44 288 Читать на русском
Маліновський забив розкішний гол за Аталанту

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський результативно провів 23-й тур Серії А проти Фіорентини.

Українець не потрапив до стартового складу бергамасків, але з'явився на полі у другому таймі, замінивши Пашаліча.

Маліновському знадобилося лише 6 хвилин, щоб результативно довести Гасперіні, що вартий більшої уваги від тренера. Руслан скористався асистом Гомеса і вивів Аталанту вперед, потужно пробивши з-за меж штрафного.

blog_ava
Головні новини футболу 7 лютого: Динамо здійснило трансфери на вхід і вихід, збірна України знайшла нових суперників
07:00
2208
Теги
Головне Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Марсель
18:30
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук