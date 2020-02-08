Маліновський забив розкішний гол за Аталанту

Італія — 17:41 912
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Фіорентина – Аталанта: Маліновський забиває супергол відразу після виходу
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Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме ЦиганковуУкраїна — 15:00 52937
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Золоті 70-ті: Динамо у пазурах КДБ, футбольна любов Сальвадора Далі і ще 28 фото "старої школи"Овертайм — 14:00 3891
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Мессі залишається, англійський десант на підході: склад Барселони, який здатен повернути колишню славуІспанія — 13:20 3931
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Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди ФонсекиІталія — 7 лют 967