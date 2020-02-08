Маліновський забив розкішний гол за Аталанту

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський результативно провів 23-й тур Серії А проти Фіорентини.

Українець не потрапив до стартового складу бергамасків, але з'явився на полі у другому таймі, замінивши Пашаліча.

Маліновському знадобилося лише 6 хвилин, щоб результативно довести Гасперіні, що вартий більшої уваги від тренера. Руслан скористався асистом Гомеса і вивів Аталанту вперед, потужно пробивши з-за меж штрафного.