Монако планує влітку продати понад 30 гравців – керівництво клубу лютує

Монако володіє одним з найбільших бюджетів Ліги 1, але не має наміру витрачати гроші бездумно.

Монегаски хочуть виставити на трансфер понад 30 гравців, повідомляє AFP.

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Керівництво клубу розчароване, що при високих затратах команда вже другий рік поспіль не може потрапити у єврокубки. За інформацією видання, ключові виконавці монегасків не потраплять під "скорочення", але потенційному списку на продаж перебувають такі зірки, як Віссам Бен-Єддер та Бенжамін Хенрікс.

За підсумками нинішнього сезону Ліги 1 Монако фінішував на 9-й сходинці.

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