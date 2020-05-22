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Монако планує влітку продати понад 30 гравців – керівництво клубу лютує

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Монако планує влітку продати понад 30 гравців – керівництво клубу лютує
Фото ФК Монако

Монако володіє одним з найбільших бюджетів Ліги 1, але не має наміру витрачати гроші бездумно.

Монегаски хочуть виставити на трансфер понад 30 гравців, повідомляє AFP.

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Керівництво клубу розчароване, що при високих затратах команда вже другий рік поспіль не може потрапити у єврокубки. За інформацією видання, ключові виконавці монегасків не потраплять під "скорочення", але потенційному списку на продаж перебувають такі зірки, як Віссам Бен-Єддер та Бенжамін Хенрікс.

За підсумками нинішнього сезону Ліги 1 Монако фінішував на 9-й сходинці.

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Теги
Трансфери Бенжамін Хенрікс Бенжамін Хенрікс Віссам Бен-Єддер Віссам Бен-Єддер Монако Монако Франція
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