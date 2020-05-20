"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху

Атакувальний півзахисник збірної України опинився на порозі чи не вирішального періоду в Англії. Шанси Ярмоленка на те, щоб покинути Вест Хем, вважають доволі високими.

Як відомо, поновлення Англійської Прем'єр-ліги очікується у середині червня. Вест Хем, який після 29 турів не перебуває у зоні вильоту лише завдяки кращій різниці м'ячів, ніж у Борнмута та Уотфорда, очікує безкомпромісна боротьба за збереження прописки в еліті. Потенційний виліт у Чемпіоншип матиме катастрофічні наслідки – як зі спортивної точки зору, так і з фінансової, а останній фактор в умовах світової кризи стає чи не важливішим, ніж навіть гіпотетичний рік у нижчому дивізіоні.

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Тому головне завдання Девіда Мойєса, який очолив "молотів" наприкінці грудня, – врятувати Вест Хем від пониження у класі. Вимушена пауза в чемпіонаті, викликана пандемією COVID-19, настала для "молотів" дуже вчасно, адже команда Андрія Ярмоленка на той момент виграла лише 1 матч чемпіонату з останніх 9-ти. У шотландця було два місяці, щоб порозмірковувати над тим, як витягнути своїх підопічних з ями, а вчора, 19 травня, "молоти" провели перше колективне тренування у складі невеликих груп.

Британські ЗМІ вже роздумують, як виглядатиме стартова одинадцятка Вест Хема після відновлення змагань. Журналісти Football.London спробували визначити основних гравців, на яких робитиме ставку Девід Мойєс протягом вирішального відрізку сезону. Серед них Андрія Ярмоленка немає – вінгеру збірної України відводять роль резервіста. 57-річний шотландський тренер полюбляє грати за схемою 4-4-2 – при такій формації українцю буде важко знайти місце на полі, адже Мойєс не так часто використовує чистих вінгерів.

Водночас, журналіст Football.London відзначає, що Мойєс має величезний вибір атакувальних хавбеків – окрім Ярмоленка, є ще як мінімум Пабло Форналс, Майкл Антоніо, Феліпе Андерсон, Джаррод Боуен та Роберт Снодграс. Конкуренція насправді вражає.

Крім того, як вказує видання, влітку Вест Хем проведе активну трансферну кампанію. Щоправда, на відміну від попередніх років, цього разу клуб змушений більше продавати, ніж купувати, адже "молоти" мають серйозні борги. Зокрема, Вест Хем повинен викласти ще 70 млн фунтів за трансфери, здійснені у 2018 та 2019 роках (у цьому списку і перехід Ярмоленка з Борусії влітку 2018-го). В епоху Мануеля Пеллегріні клуб був одним із лідерів АПЛ за витраченими коштами – все колись змінюється, тепер у лавах "молотів" змушені рахувати кожен фунт. Вест Хем буде готовий пожертвувати кількома футболістами задля оптимізації фінансів.

Одним із тих, хто цілком може покинути Вест Хем, називають і українського вінгера. Контракт 30-річного Ярмоленка чинний ще 2 сезони, а майбутнє літо є чи не останньою можливістю для клубу вигідно продати Андрія, який ніяк не може розкритися в Англії через постійні травми. Нагадаємо, в поточному сезоні лідер збірної України зіграв лише 827 хвилин в АПЛ, при цьому встиг забити 3 голи та віддати 1 асист. Це краще, ніж у сезоні 2018/19 – тоді Ярмоленко забив двічі та одного разу асистував партнеру, а всього мав у активі лише 549 хвилин.

Наразі саме українець є одним із головних кандидатів на зміну клубу, переконує Football.London. Висока зарплатня Андрія (за неофіційною інформацією, 115 тисяч фунтів на тиждень – найвищий показник у команді) лише погіршує позиції Ярмоленка. Бажання зекономити є більшим, ніж бажання зберегти гравця, який за неповних два роки забив лише 5 голів та оформив 2 асисти. "Ярмоленко демонстрував спалахи класу, але переважно він змушений був боротися з травмами. З урахуванням видатків на нього саме українець виглядає найкращим кандидатом на те, шоб бути проданим. Особливо з урахуванням майбутнього повернення Грейді Діангана з Вест Бромвіча, який здатен закрити позицію Ярмоленка", – підсумовує видання становище українця.

Шанси конкурентів Андрія – тих же Майкла Антоніо та Феліпе Андерсона залишитися в клубі вважають значно більшими. Про продаж другого мова взагалі не йде, хіба що у випадку надходження розкішної пропозиції, а перевагою Антоніо над Ярмоленком є його значно менша зарплата. Важливий нюанс – це за умови, що Вест Хем збереже прописку в Прем'єр-лізі. У випадку вильоту клуб змушений буде прощатися з усіма зірками – серед них і Андрій.

До слова, вінгер збірної України востаннє виходив на поле ще у поєдинку проти Саутгемптона 14 грудня. Нещодавно у ЗМІ з'явилася низка чуток про імовірне повернення Ярмоленка у київське Динамо, яке він покинув влітку 2017-го.

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