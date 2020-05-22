Монако планирует летом продать более 30 игроков – руководство клуба свирепствует

Монако обладает одним из крупнейших бюджетов Лиги 1, но не намерен тратить деньги бездумно.

Монегаск хотят выставить на трансфер более 30 игроков, сообщает AFP.

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Руководство клуба разочаровано, что при высоких затратах команда уже второй год подряд не может попасть в еврокубки. По информации издания, ключевые исполнители монегасков не попадут под "сокращение", но в потенциальном списке на продажу находятся такие звезды, как Виссам Бен-Еддер и Бенжамин Хенрикс.

По итогам нынешнего сезона Лиги 1 Монако финишировал на 9-й строчке.

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