Монако на офіційному сайті повідомив про продовження контракту із Вандерсоном.

Подвійна сага останніх секунд вікна офіційно завершена – переможець єврокубків позбувся гравців на 50 млн євро

Чинна угода була розрахована до літа 2027 року, але тепер бразилець виступатиме за монегасків на рік довше. Додамо, що Вандерсон лише восени дебютував у складі збірної Бразилії, зігравши в 2 матчах (лише 6 зіграних хвилин).

У цьому сезоні Вандерсон зіграв у 15 матчах за Монако, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

ПСЖ боягузливо переміг екс-команду Соболя – чемпіону світу пробачили хамство, цирк Мбаппе і кіпера-дебютанта