Монако на официальном сайте сообщил о продлении контракта с Вандерсоном.

Двойная сага последних секунд окна официально завершена – победитель еврокубков избавился от игроков на 50 млн евро

Действующее соглашение было рассчитано до лета 2027 года, но теперь бразилец будет выступать за монегасков на год дольше. Добавим, что Вандерсон лишь осенью дебютировал в составе сборной Бразилии, сыграв в 2 матчах (всего 6 сыгранных минут).

В этом сезоне Вандерсон сыграл в 15 матчах за Монако, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

ПСЖ трусливо победил экс-команду Соболя – чемпиону мира простили хамство, цирк Мбаппе и кипера-дебютанта