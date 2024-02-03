Ліга 1, 20-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:2

Голи: Баква, 68 – Мбаппе, 31, Асенсіо, 49

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 6 (ПСЖ)

ПСЖ приїхав у гості до міцного Страсбура. Команда Патріка Вієйра не програвала 8 матчів поспіль у всіх турнірах.

Страсбур у трансферне вікно відпустив не тільки Едуарда Соболя, а й основного воротаря Матца Селса. Шанс дебютувати в чемпіонаті отримав Алаа Беллааруш. 22-річний марокканець вже на 6-й хвилині створив диво, відбивши пенальті Мбаппе.

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Втім, згодом Беллааруш "віддав боржок" Кіліану. Кіпер Страсбура надто довго вовтузився з м'ячем і виніс в Асенсіо. Круглий відлетів до Мбаппе, якому залишалося покотити у порожні ворота.

Хвилиною раніше арбітр мав вилучати Лукаса Ернандеса, але пробачив хамський фол захисника ПСЖ проти Діона. Натомість Мбаппе довго ніжився на газоні після будь-якого контакту. Трибуни почали освистувати суперзірку.

На старті другого тайму Мбаппе і Асенсіо обмінялись ролями. Француз викрутив чудову передачу на іспанця – 2:0. Страсбур не збирався здаватися і змусив ПСЖ труситися в останні півгодини. Баква дав господарям надію на камбек, замкнувши дальню стійку.

Вієйра гнав підопічних на штурм, проте був змушений прощатися з безпрограшною серією. ПСЖ здобув бліденьку перемогу і принаймні тимчасово відірвався від Ніцци на 9 очок. Зіркова бригада Луїса Енріке останній і єдиний раз в чемпіонаті програвала якраз "орлятам" – це було ще 15 вересня в 5-му турі.

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