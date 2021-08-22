Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився думками щодо 34-річного захисника Євгена Хачеріді, який тренується у складі його команди і незабаром може підписати контракт з чернігівцями.

"Євген Хачеріді поки тренується з нами. Це було його бажання попрацювати два-три тижні, щоб набрати форму. Женя сам хоче зрозуміти, чи може він виступати на серйозному рівні. До речі, цей час вже пройшов, так що найближчим часом буде прийнято спільне рішення.

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Не було ніяких товариських матчів, тільки тренувальний процес. Моментами захисник виглядає дуже непогано, але іноді тренування йому давалися важко – все-таки Євген багато пропустив, у цьому році взагалі не грав. Але, думаю, Хачеріді ще не сказав свого останнього слова. Тому для мене в цьому питанні скоріше так, ніж ні", – сказав Рябоконь у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Десна, яка поки йде у турнірній таблиці УПЛ без втрат, сьогодні, 22 серпня, зійдеться у протистоянні з Динамо. Початок зустрічі о 21:30.

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