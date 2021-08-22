Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился мыслями относительно 34-летнего защитника Евгения Хачериди, который тренируется в составе его команды и вскоре может подписать контракт с черниговцами.

"Евгений Хачериди пока тренируется с нами. Это было его желание поработать две-три недели, чтобы набрать форму. Женя сам хочет понять, может ли он выступать на серьезном уровне. Кстати, это время уже прошло, так что в ближайшее время будет принято совместное решения.

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Не было никаких товарищеских матчей, только тренировочный процесс. Моментами защитник выглядит очень неплохо, но иногда тренировки ему давались с трудом – все-таки Евгений много пропустил, в этом году вообще не играл. Но, думаю, Хачериди еще не сказал своего последнего слова. Поэтому для меня в этом вопросе скорее да, чем нет", – сказал Рябоконь в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Десна, которая пока идет в турнирной таблице УПЛ без потерь, сегодня, 22 августа, сойдется в противостоянии с Динамо. Начало встречи в 21:30.

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