Битва між Динамо і Десною є центральною у 5-му турі УПЛ як за статусом, так і за важливістю. Матчі проти чернігівців в УПЛ важко даються киянам – в останніх шести зустрічах вони здобули всього одну звитягу над сіверянами, тричі розписавши нічию й зазнавши двох поразок, причому підопічні Олександра Рябоконя не поступаються динамівцям протягом чотирьох поєдинків поспіль. Сьогодні ж на цей факт накладається турнірне становище – Десна разом із Шахтарем ділить першу сходинку в таблиці, набравши 12 очок, а чемпіон йде четвертим з відставанням у два залікових бали. Таким чином, команді Мірчі Луческу сьогодні потрібна лишень перемога.

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Тим паче, що киянам необхідно реабілітовуватись за результативну домашню нічию з Інгульцем посеред тижня. Олександр Поворознюк після гри заявив, що петровцям просто пощастило, і це дійсно так – динамівці 25 разів били по воротах Шуста, володіли м'ячем 68,6% ігрового часу й провели 56 позиційних атак на 2,36 очікуваних голів. Цього мало б вистачити для перемоги, однак аутсайдер чемпіонату відібрав очки. Чому? Тому що кияни виглядали повільно й банально – 42 атаки пройшли через фланги, 15 з 25-ти пострілів мали мізерну гостроту, темп передач сильно просів, а Інгулець регулярно тікав у контратаки.

На кризу це не схоже, адже в перших трьох турах динамівці демонстрували топовий футбол на високих швидкостях, забиваючи не менше двох голів за гру й маючи точність передач в районі 90%. "Біло-сині" громили Верес і впевнено били Зорю з Минаєм, але навіть у цих матчах команда виглядала нестабільно – в якийсь момент кияни ніби забували про план на гру й починали лізти в "рубку" на зустрічних курсах, а моментів біля чужих воріт ставало менше. Колектив втрачав концентрацію.

Поки що все виглядає так, ніби Динамо з'їхало з рейок у психологічному плані. В попередньому сезоні кияни оформили золотий дубль, програвши всього один матч на внутрішній арені, а на старті нового команда залишилась без Мірчі Луческу в технічній зоні – після операції він командував футболістами з VIP-ложі. Гравці не відчували тиску, на них не гримали по ходу гри, їм не так часто давали підказки. Так чемпіон і докотився до 1:1 з Інгульцем, після яких класний відрив у три очки від Шахтаря розвіявся. З іншого боку, ця невдача була потрібна, аби опустити колектив на землю.

Якщо Динамо збереться, то Десні буде непереливки. У перших трьох турах "біло-сині" не тільки розривали суперників у статистичному плані, а й грамотно діяли тактично – аутсайдерам пропонували високий темп і точність передач, із Зорею команда діяла повільніше й обережніше, а пресинг луганців розбивався через опускання опорників. В плані єдиноборств кияни також виглядають потужно, домінуючи в цьому аспекті над усією УПЛ. Сьогодні ще й планується повернення Мірчі Луческу, тож чернігівцям не позаздриш.

Що може протиставити Десна? В першу чергу, якісну роботу без м'яча. В перших чотирьох турах інтенсивність пресингу сіверян трималася на рівні 9,0 PPDA (це навіть краще, ніж у Динамо), а темп єдиноборств у них майже ідентичний з киянами (5,8 проти 6,0). По своїх воротах підопічні Олександра Рябоконя допускають на один удар менше, ніж "біло-сині". І це при тому, що у команд були схожі за рівнем суперники (аутсайдери + Зоря / СК Дніпро-1). Чернігівці вміють тримати суперника на дистанції, хоча безпосередньо в задній лінії вони не настільки виразні – захисники допускають грубі індивідуальні помилки.

По-друге, у Десни класна атака. Вона забила таку ж кількість голів, як і Динамо, однак на кожен з них у середнячка йде аж на 2 удари менше, ніж у гранда. І це при меншій середній кількості дотиків у штрафному (22 vs 27). Особливо небезпечно колектив виглядає у повітрі – 4 з 9 голів сіверян прилетіли саме після подач. З реалізацією теж повний порядок – награвши на 6 очікуваних голів, підопічні Олександра Рябоконя відвантажили 9 реальних.

Точність пасів зросла до пристойних 85%, частка довгих передач зменшилась на 15%, а темп підріс на 1 пас/хвилину. Десна урізноманітнила свою гру й відчутно додала у якості, тож лідерство у таблиці не є випадковим. Щоправда, по ходу матчів чернігівцям часто бракує стабільності: з Маріуполем вони слабко грали у більшості, навіть пропустивши гол, а у поєдинку з СК Дніпро-1 домінування вистачило лише на один тайм – другий вже був нервовим, ледь не завершившись поразкою. Типова проблема для середняка, яка може поховати команду в битві з Динамо.

Ще однією проблемою може стати втрата Гуцуляка, якого віддали в СК Дніпро-1. Не можна сказати, що на старті сезону Олексій мав надзвичайно великий вплив на гру Десни, але глибина складу просіла. Втім, головний бомбардир УПЛ – Безбородько – залишається в строю й палає бажанням забити Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов, Бурда, Каргбо (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Десна

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Жерсон – Гармаш

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Завійський – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо, звісно ж, виступає фаворитом поєдинку, хоча після нічиї з Інгульцем дехто міг засумніватись у киянах. Не варто цього робити – чемпіон у тій зустрічі сам віддав очки, розслабившись на тлі історичних тріумфів та відсутності боса у технічній зоні, однак сьогодні "біло-сині" будуть злими, вмотивованими й зібранами. Осічка тепер неприпустима.

Налаштоване Динамо у топ-матчі ми могли побачити в першому таймі матчу проти Зорі, де кияни нічого не дозволили супернику. Кияни відповідально допрацьовували по своїх гравцях (за виключенням Жерсона Родрігеса), поверталися в оборону, грамотно зміщувались, трощили найкращий пресинг УПЛ і тримали високу точність передач. Бронзового призера чемпіонату просто не було на полі. Десна ж чимось схожа на Зорю – та ж схильність до коротких розіграшів, той же інтенсивний пресинг, та ж ефективність у боротьбі. Тільки в позиційному наступі сіверяни виглядають краще.

Динамо весь попередній рік виносили такі колективи через прагматичну роботу від володіння, високого темпу передач і грамотних переміщень на останній третині поля. На початку нинішнього сезону нічого не змінювалось – динамівці діяли навіть обережніше, але забивли не менше двох голів. І з Інгульцем вони теж награли на два.

Звісно, Десна дасть бій. Підопічні Олександра Рябоконя справляють дуже хороше враження – вони реально прогресують як у якості свого футболу, так і в стилістиці. Втім, їм критично не вистачає ігрової стабільності. Крім того, сьогодні не той день, аби відбирати очки у Динамо. Киянам вони життєво необхідні, тож сьогодні "біло-сині" будуть бити сіверян по-дорослому. Саме тому варто ставити на перемогу чемпіона.

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