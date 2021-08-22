"З початком нового чемпіонату ми все викинули з голови. Аналіз ситуації з футболістами, з керівництвом клубу у нас був, і ми прийшли до висновку, що всі однаково несуть відповідальність за провальний фініш минулого сезону. Ми всі разом виграємо і програємо.

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Хоча, звичайно, в першу чергу винен тренер, потім гравці, ну і були внутрішньоклубні проблеми, які й зараз нікуди не поділися.

Чи є передумови до того, що все налагодиться? Для цього і працюємо. Бюджет серйозно урізаний, зарплати теж, тому поживемо-побачимо.

Наскільки відсотків стало гірше? Мені складно сказати. Я можу лише судити по заборгованостях, по зарплатах колег, футболістів, на які умови зараз запрошуються виконавці. Це невеликі гроші. Мені не хочеться брехати, говорячи, що у нас все нормально, про що іноді заявляють відповідальні люди. Насправді проблеми існують", – сказав Рябоконь у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, Десна, яка поки йде у турнірній таблиці УПЛ без втрат, сьогодні, 22 серпня, зійдеться у протистоянні з Динамо. Початок зустрічі о 21:30.

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