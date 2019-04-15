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Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ

14:05 185 Читать на русском
Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ
Підсумки 24-го туру УПЛ

"Футбол 24" розставляє головні акценти 24-го туру української Прем'єр-ліги, в якому Динамо та Шахтар перемогли, а Олександрія закріпила свої претензії на "бронзу".

Хацкевич довірився молоді – врятував знову Циганков

Виїзд до Маріуполя видався важким для Динамо. Кияни мали перевагу по грі, завдали значно більше ударів (0:9 у площину), Рустам Худжамов здійснив 8 сейвів. Однак позиційні атаки гостей все одно залишають бажати кращого – моменти виникають завдяки індивідуальним якостям окремих гравців.

Маріуполь – Динамо: Циганков з рекордом як символ молоді киян, такі різні дебюти Попова та Ісаєнка, героїчний Худжамов

Складна кадрова ситуація з 5 дискваліфікованими змусила Олександра Хацкевича поставити на гру кількох футболістів з найближчого резерву, зокрема двох дебютантів Попова та Ісаєнка. Денис провів увесь матч у центрі захисту та справив хороше враження, ставши лідером команди за підбираннями. Вихід Євгена в другому таймі важко назвати дуже вдалим, однак в епізоді з вирішальним голом він стягнув на себе кількох суперників, чим полегшив завдання для Віктора Циганкова.

21-річний вінгер знову зробив різницю для Динамо. Він не просто забив єдиний м'яч у зустрічі, а й вів гру команди. Циганков вирішує долю матчів вже в трьох турах поспіль. Переможна серія після Нового року – його заслуга. Ну а тренерський штаб Динамо варто похвалити за довіру молодим. Після замін 10 з 11 гравців у "біло-синіх" футболках були вихованцями київського клубу, а середній вік команди склав 21,7 року. Чудово, тільки хочеться бачити прогрес цих хлопців, різні ігрові завдання для них, чітку структуру в атаці.

Зоря не створила проблем Шахтарю

Розрив між першим і другим місцями в турнірній таблиці за підсумками 24-го туру не змінився – Шахтар також виграв свій матч. І зробив це розгромно. "Гірники" фактично не мали ризику втратити очки. Зоря розчарувала, припускалася великої кількості помилок, а виходам в атаку, за виключенням одного кутового, бракувало гостроти. На полі не було славнозвісних "мужиків", які б могли зупинити суперника, хоча Шахтар зіграв далеко не на повну.

Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"

Найкращий бомбардир чемпіонату Жуніор Мораєс пропускав матч через дискваліфікацію, тому шанс з'явився в Оларенваджу Кайоде. Нігерієць ним скористався, забивши перший гол у сезоні. Успішно дебютував за донеччан Тете: хороший дриблінг, прекрасна техніка на рівні УПЛ, націленість на загострення. Бразилець сподобався своєю грою, на його рахунку зароблений пенальті, з якого Шахтар відкрив рахунок у зустрічі.

Перед очним поєдинком лідерів на НСК Олімпійський Шахтар випереджає Динамо на 7 очок. Будь-який результат, окрім перемоги "біло-синіх", фактично вб'є чемпіонську інтригу. Всі знають, що Олександр Хацкевич вміє грати проти Паулу Фонсеки. На це й надія вболівальників Динамо, адже в матчах з середняками "гірники" виглядають значно солідніше.

Олександрія – майже бронзовий призер

Зоря не перемагає в 4 матчах поспіль і бореться вже не за топ-3, а за потрапляння в єврокубки. Маріуполь відносно слабкий, а Львів з невідомих причин звільнив Юрія Бакалова, який поставив тамтешньому бразильсько-українському вінегрету більш-менш нормальний футбол. Втім, цього багажу львів'янам не вистачило, щоб зупинити Олександрію.

Підопічні Володимира Шарана домінували, а на старті другого тайму забили два красиві голи: після рейду Кирила Ковальця та розкішного пострілу Валерія Лучкевича. Збалансована Олександрія з відмінним для УПЛ підбором виконавців вже не втратить третє місце. 11 очок переваги над такими конкурентами розгубити за 8 турів нереально.

Арсенал-Київ піднявся з дна

Другий етап чемпіонату "каноніри" розпочали з двох перемог, завдяки чому покинули останнє місце таблиці. Цього вікенду жертвою Арсенала-Київ стала Ворскла, яка розвалюється на очах: жодної перемоги в 7 матчах після зимової перерви, 6 з яких команда провела без голів, а до зони перехідних матчів залишилося 8 очок. Долю недільного протистояння вирішив ефектний удар зі штрафного від Владислава Калітвінцева.

Місце Арсенала-Київ на дні посів Чорноморець, який розписав нічию з Олімпіком. Найцікавіше в матчі – банер одеських вболівальників до своїх футболістів "Ви – дно". Чорноморець близький до того, щоб з другої спроби все ж вилетіти напряму з еліти.

Десна виграє другу шістку. Карпати в теорії могли ще нав'язати боротьбу за сьоме місце, але поступилися чернігівцям і тепер програють в турнірці 10 пунктів. "Львів'ян" не врятував навіть Мар'ян Швед – Десна на його гол відповіла двома своїми. Карпати ганебно вилетіли з Кубка України представнику Першої ліги, тому єдине завдання до кінця літа, щоб сезон не став остаточно провальним, буде уникнення перехідних матчів. Від небезпечного 10-го місця їх відділяє лише 3 бали.

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Маріуполь Маріуполь Тете Тете Шахтар Шахтар Динамо Динамо Зоря Зоря Олександрія Олександрія Статті Головне Віктор Циганков Віктор Циганков
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