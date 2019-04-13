Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"

Шахтар переміг Зорю в поєдинку 24-го туру УПЛ завдяки голам Коваленка, Кайоде та Майкона. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на сайті "Футбол 24" розпочався о 17:00. Перед стартовим свистком "гірники" лідирували в чемпіонаті, випереджаючи Динамо на 4 бали. Зоря йшла 5-ю, а відставання команди Вернидуба від Олександрії складало 9 очок.

У Шахтаря на цей матч були дискваліфіковані Жуніор Мораєс та Алан Патрік. У стартовому складі Паулу Фонсека випустив Кайоде та бразильця Тете, для якого цей матч став дебютним офіційним поєдинком за донеччан. Нагадаємо, 19-річний бразилець обійшовся чемпіонам України у 15 млн євро.

Шахтар – Зоря – відео голів

На 7-й хвилині перша хороша нагода виникла у гостей. Караваєв розігнав швидку атаку та віддав на Будківського, удар якого заблокували. Після добивання Сіласа м'яч, ймовірно, зачепив руку Степаненка, але свисток Анатолія Абдули промовчав. За кілька хвилин схожий епізод був у штрафному майданчику Зорі – після удару Хочолави м'яч влучив у руку Тимчика. Арбітр проявив послідовність і пенальті не призначив.

На 14-й хвилині Шахтар все ж заробив пенальті. Дебютант Тете легко обіграв Литвина та був збитий у штрафному майданчику. Віктор Коваленко спокійно розвів м'яч та голкіпера по різних кутах – 1:0 на користь "гірників". Перша результативна дія новачка Шахтаря за донеччан.

На 24-й хвилині Кривцов, виправляючи власну помилку, збив Будківського поблизу власного штрафного та отримав жовту картку. Сілас з перспективного штрафного запустив м'яч кудись у бік другого ярусу ОСК Металіст. Дуже невдало. А от за кілька хвилин луганці втратили вбивчий момент: Будківський у повітряній боротьбі переграв Кривцова та пробив по воротах – Пятов у неймовірному стрибку перевів м'яч у поперечку!

Після цього гра дещо заспокоїлась. Шахтар більше контролював м'яч без особливої гостроти, а Зоря сподівалась на швидкі контратаки. Одна з таких пройшла на 40-й хвилині гри. Луньов небезпечно прострілив у воротарський майданчик – Пятов не без проблем перехопив пас. Господарі відповіли неточним ударом Тете, який був одним із найактивніших у першій половині зустрічі. В підсумку гол Коваленка став єдиним протягом стартових 45-ти хвилин гри – команди пішли на перерву з мінімальною перевагою Шахтаря.

Другий тайм розпочався з гола господарів. На 50-й хвилині Тайсон розігнав швидку атаку, Коваленко зіграв у стінку із Соломоном та прострілив на Кайоде. Нігерієць ударом у дотик забив свій перший гол в поточному чемпіонаті України. Одразу після нього Фонсека провів вимушену заміну – замість травмованого Кривцова на поле вийшов Микола Матвієнко.

За кілька хвилин Кайоде міг оформити дубль, але не зумів переграти Луїса Феліпе. Зоря відповіла моментом Будківського – форвард не зміг замкнути подачу з флангу. Міг забивати і Соломон – ізраїльтянин увійшов у штрафний майданчик, проте його удар парирував голкіпер Зорі. У гостей Луньов не використав перспективну нагоду, влучивши у захисника.

В останні хвилини гри запам'ятався нокдаун Тараса Степаненка. Хавбек донеччан став на шляху м'яча після потужного удару Сіласа. Тарас отримав м'ячем в обличчя, проте після отримання медичної допомоги зумів дограти поєдинок.

Вже у компенсований час Шахтар довів рахунок до розгромного – Майкон опинився першим на добиванні та відправив м'яч у ворота.

Шахтар набрав 63 очки та зберіг відрив від Динамо у 7 балів, вигравши вже 6-й матч поспіль. Зоря за підсумками туру ризикує відставати від третього місця вже на 12 очок. У команди Вернидуба 32 очки та 5-та позиція в УПЛ.

Посеред тижня обидві команди проведуть матчі 1/2 фіналу Кубка України: Шахтар – проти СК Дніпро-1, а Зоря протистоятиме Інгульцю.

Зоря практично втратила шанси на "бронзу"

Команда Юрія Вернидуба в поточному сезоні не вражає стабільністю. Луганці програли третій матч поспіль, щоправда, у всіх трьох поєдинках Зоря грала проти Шахтаря (двічі) та Динамо. Якщо Олександрія обіграє Львів, то відставання від третього місця складе вже 12 очок – дуже серйозний гандикап за 8 турів до фінішу. Тому зараз головне завдання Зорі – зосередитись на боротьбі за потрапляння в єврокубки, адже у разі перемоги над Олександрією команду Вернидуба обійде і Львів.

У матчі з Шахтарем Зоря виглядала достойно, проте зазнала закономірної поразки. Нинішня Олександрія – теж не взірець стабільності, проте вже має гандикап у 9 пунктів та є очевидним фаворитом у боротьбі за 3 місце.

Тете пристойно дебютував за Шахтар – бразилець має шанс стати одним із лідерів команди

Матч проти Зорі став дебютним офіційним поєдинком для Тете у складі Шахтаря. Бразилець виглядав доволі пристойно – у першому таймі він заробив пенальті та був найактивнішим гравцем зустрічі. Спритний Тете регулярно шив у дурні своїх опонентів, зібравши на собі чимало фолів.

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В другій половині гри 19-річний вінгер, як і весь Шахтар, не виглядав настільки активним. Втім, неозброєним оком помітний потенціал бразильця, якому цілком до снаги стати незамінним гравцем Шахтаря. Останніми роками "гірники" не платять великі суми за новачків, тому 15 млн євро за Тете підкреслюють віру Шахтаря у Тете.

Бразилець раніше забив у товариському матчі, а сьогодні став співавтором першого забитого гола своєї команди. Ймовірно, Паулу Фонсека продовжить довіряти перспективному вінгеру – якщо не у матчі проти Динамо, то у менш вагомих поєдинках. Нестандартні дії Тете змушують згадувати золоті часи УПЛ, коли в нашому чемпіонаті виблискували чимало яскравих виконавців.