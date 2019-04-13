Динамо дотиснуло Маріуполь і продовжило серію перемог до 8-и матчів УПЛ

Маріуполь програв київському Динамо 0:1 у 24-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Маріуполь – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. Відзначаємо, що 20-річний захисник молодіжної збірної України Денис Попов дебютував в основній команді Динамо. Він змінив дискваліфікованого Тамаша Кадара. Натомість Бурда зіграв праворуч замість Кендзьори, який також перебрав карток. Андрієвський, який давно не виходив навіть на заміну, вийшов замість Шапаренка, який не міг допомогти команді через ту ж дисциплінарну причину. У центр поля повернувся Сидорчук, якому зіграла на руку дискваліфікація четвертого динамівця Буяльського. У запасі Динамо відзначаємо появу новачка Де Пени, а також зовсім юних Ісаєнка та Булеци.

Маріуполь – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Уже на 4-й хвилині Маріуполь прорвав оборонні порядки киян. Мішньов прокинув через Шабанова з лівого флангу в центр, Борячук обіграв Миколенка у чужому штрафному, але відпустив м'яч і врізався в Бойка. Господарі виглядали значно цікавіше в перші хвилин 20, тоді як динамівці не могли налагодити хоч якусь атакувальну гру. Горбунов вирізав крос зліва, а Борячук втратив ще один момент, поціливши в Шабанова. Перший момент Динамо створило на 21-й. Сидорчук вдало зіграв на підбиранні, віддав під удар, а Сідклей класно приклався з-за меж штрафного – Худжамов красиво потягнув обвідний удар.

Далі на полі вже були фактично тільки гості. Циганков і Вербіч розіграли просту комбінацію. Словенець пробив метрів з 15-и, але воротар Маріуполя знову на місці. Чоботенка не встиг до м'яча і влучив у ногу Бурди. Це пенальті, як не крути. Однак Можаровський не наважився призначити 11-метровий. Миколенко блискуче розігнав атаку лівим флангом, Сідклей у дотик продовжив. Лівий захисник Динамо двічі пробивав – спочатку Худжамов врятував, а на добиванні Віталію вже забракло влучності.

Вербіч після помилки Яворського ефектно п'ятою скидав під удар Сидорчуку, проте Сергій такого ходу не чекав. На підбирання Бурда з дуже невлучним ударом. Той же Беньямін двічі виграв боротьбу в захисників, але переправити снаряд у ціль – вже ні. Динамо відверто переважало (4:0 за влучними ударами, 8:3 загалом) в перші 45 хвилин, та відкрити рахунок не змогло.

По перерві Хацкевич несподівано замінив одного з найактивніших попереду Сідклея. 18-річний Цітаішвілі сміливо увійшов у гру, однак його фінти не сприяли особливому просуванню вперед. Сидорчук двічі опинявся першим на підбиранні – значно вище воріт в обох випадках. Маріуполь нарешті оговтався, і Зубков вивів Борячука віч-на-віч, проте форвард господарів пробив повз ціль. Відповідь Динамо не забарилась. Бурда відмінно подав, Вербіч виграв верх, а Худжамов потягнув потужний удар з кількох метрів. Циганков створив собі блискучий момент, але й тут обвідний удар витягує кіпер господарів.

Зубков з Борячуком у дотик класно пройшли оборону киян, а завершував комбінацію джокер Бабича Вакула – вище. Маріуполь не відсиджується і вряди-годи серйозно так навантажує захист суперника. Миколенко блискуче подав з лівого флангу, ще один дебютант Ісаєнко стягнув на себе двох опонентів, а Циганков без перешкод розстріляв Худжамова.

Для Віктора це вже 30-й гол у рамках УПЛ. Згодом той же Циганков розвернувся і пробив здалеку – Худжамов у падінні виручив. Яворський виграв другий поверх у боротьбі з Вербічем, проте снаряд перелетів ворота Бойка. Було близько. Худжамов помилився на рівному місці. Вербіч відкотив на Ісаєнка, але 18-річний форвард замість пробити у порожні ворота відправив м'яч десь далеко вбік. Циганков ще двічі потурбував воротаря. Худжамов парирував і ногами, і руками.

Динамо виграє 8-й поспіль матч УПЛ і зменшує відрив від Шахтаря, в якого попереду матч проти Зорі, до 4-х очок. Маріуполь перервав свою 5-матчеву безпрограшну серію.