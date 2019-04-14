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Арсенал-Київ – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

20:12 52 Читать на русском
Арсенал-Київ – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Арсенал-Київ – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Арсенал-Київ мінімально переміг Ворсклу (1:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

58’ Владислав Калітвінцев
 
Вадим Сапай 82’
58’ Владислав Калітвінцев
82’ Вадим Сапай

Команди не надто активно розпочали поєдинок, перший тайм закінчився без забитих голів. На 58-ій хвилині колишній гравець Динамо Владислав Калітвінцев відзначився єдиним голом у матчі та приніс своїй команді мінімальну перемогу.

Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів

Це вже друга поспіль перемога підопічних Леонова. Відтепер "гармаші" мають в активі 18 очок та піднялись на 11 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, що дає змогу зіграти у перехідних матчах. Ворскла з 29 балами залишилась на 8 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла Ворскла Арсенал-Київ Арсенал-Київ Відеоновини Арсенал-Київ - Ворскла
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