Арсенал-Київ – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Арсенал-Київ мінімально переміг Ворсклу (1:0). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Команди не надто активно розпочали поєдинок, перший тайм закінчився без забитих голів. На 58-ій хвилині колишній гравець Динамо Владислав Калітвінцев відзначився єдиним голом у матчі та приніс своїй команді мінімальну перемогу.

Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів

Це вже друга поспіль перемога підопічних Леонова. Відтепер "гармаші" мають в активі 18 очок та піднялись на 11 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, що дає змогу зіграти у перехідних матчах. Ворскла з 29 балами залишилась на 8 позиції.