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Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

22:39 41 Читать на русском
Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Львів – Олександрія – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Львів

 ФК Львів у рідних стінах поступився Олександрії (1:2) у матчі 24-го туру чемпіонату України.

72’ Дуарте да Сільва Бруно
75’ Луїс Велозу
90+4’ Владислав Приймак
 
Артем Полярус 49’
Валерій Лучкевич 59’
49’ Артем Полярус
59’ Валерій Лучкевич
72’ Дуарте да Сільва Бруно
75’ Луїс Велозу
90+4’ Владислав Приймак

За першу половину зустрічі команди майже не створили жодного моменту. Після перерви гра відбувалась значно динамічніше, і олександрійці зуміли відкрити рахунок. Через кілька хвилин гості подвоїли свою перевагу.

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Гравці Львова відквитали один м'яч, але два вилучення не дозволили господарям вирівняти становище.

Перемога закріпила Олексндрію на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Володимира Шарана випереджають найближчого суперника (Маріуполь) на 11 очок. Львів на 6-му місці, маючи в активі 30 очок.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Олександрія Олександрія Відеоновини Львів Львів Львів - Олександрія
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