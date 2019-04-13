Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

ФК Львів у рідних стінах поступився Олександрії (1:2) у матчі 24-го туру чемпіонату України.

За першу половину зустрічі команди майже не створили жодного моменту. Після перерви гра відбувалась значно динамічніше, і олександрійці зуміли відкрити рахунок. Через кілька хвилин гості подвоїли свою перевагу.

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Гравці Львова відквитали один м'яч, але два вилучення не дозволили господарям вирівняти становище.

Перемога закріпила Олексндрію на третій сходинці турнірної таблиці. Підопічні Володимира Шарана випереджають найближчого суперника (Маріуполь) на 11 очок. Львів на 6-му місці, маючи в активі 30 очок.