Львів – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Перша ліга — 21:46 524
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Перша ліга: Рух завдав Колосу дебютної поразки в чемпіонаті, Металіст 1925 здолав Балкани
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Олександрія переграла Львів та зробила серйозну заявку на бронзу УПЛУкраїна — 21:21 1553
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Шахтар розгромив Зорю: яскравий дебют Тете, луганці практично програли "бронзу"Україна — 19:55 1714
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Маріуполь – Динамо: Циганков з рекордом як символ молоді киян, такі різні дебюти Попова та Ісаєнка, героїчний ХуджамовУкраїна — 19:25 4821
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