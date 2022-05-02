Президент УЄФА Александер Чеферін переконаний, що футбол є хорошим інструментом для допомоги українцям, які постраждали від війни.

"Це чудовий жест доброї волі, який чітко показує, що ми залишаємось людьми і дбаємо один про одного. Ми сподіваємось і молимося, щоб вона скінчилася якнайшвидше, оскільки загибель будь-якої людини через неї – катастрофа.

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Український народ демонструє єднання, і я особливо вдячний, що це відбувається завдяки футболу, оскільки футбол – школа життя, він об’єднує нас, і згуртує нас іще більше після війни", – цитує Чеферіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вчора "гірники" завершили благодійний тур Європою, в рамках якого провели п'ять товариських матчів. Відразу після поєдинку з Хайдуком, на який і приїздив Чеферін, частина футболістів донецького клубу вирушила в розташування збірної України на збір до Словенії.

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