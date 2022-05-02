"Молимся, чтобы война кончилась как можно скорее": президент УЕФА – о благотворительном туре Шахтера
Президент УЕФА Александер Чеферин убежден, что футбол является хорошим инструментом для помощи пострадавшим от войны украинцам.
"Это замечательный жест доброй воли, который четко показывает, что мы остаемся людьми и заботимся друг о друге. Мы надеемся и молимся, чтобы она кончилась как можно быстрее, поскольку гибель любого человека из-за нее – катастрофа.
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Украинский народ демонстрирует единство, и я особенно благодарен, что это происходит благодаря футболу, поскольку футбол – школа жизни, он объединяет нас и сплотит нас еще больше после войны", – цитирует Чеферина официальный сайт Шахтера.
Напомним, вчера "горняки" завершили благотворительный тур по Европе, в рамках которого провели пять товарищеских матчей. Сразу после поединка с Хайдуком, на который и приезжал Чеферин, часть футболистов донецкого клуба отправилась в расположение сборной Украины на сбор в Словению.
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