"Это замечательный жест доброй воли, который четко показывает, что мы остаемся людьми и заботимся друг о друге. Мы надеемся и молимся, чтобы она кончилась как можно быстрее, поскольку гибель любого человека из-за нее – катастрофа.

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Украинский народ демонстрирует единство, и я особенно благодарен, что это происходит благодаря футболу, поскольку футбол – школа жизни, он объединяет нас и сплотит нас еще больше после войны", – цитирует Чеферина официальный сайт Шахтера.

Напомним, вчера "горняки" завершили благотворительный тур по Европе, в рамках которого провели пять товарищеских матчей. Сразу после поединка с Хайдуком, на который и приезжал Чеферин, часть футболистов донецкого клуба отправилась в расположение сборной Украины на сбор в Словению.

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