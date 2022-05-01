Шахтар у своєму твіттері поділився світлиною генерального директора клубу Сергія Палкіна та президента УЄФА Александера Чеферіна.

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Європейський функціонер отримав футболку з написом "Маріуполь" та автографами гравців "гірників". Додамо, Чеферін раніше заявляв, що не бачить причин припинити трансляції єврокубків "за порєбріком".

Під егідою Союзу європейських асоціацій проводяться Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, чемпіонати Європи та Ліга націй. Все це орки наразі можуть офіційно транслювати. Нагадаємо, Росію ще на початку повномасштабного вторгнення викинули з турнірів під егідою ФІФА й УЄФА, а загалом окупантів відсторонили від 90-95% усіх спортивних змагань.

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