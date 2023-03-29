"Чого не вистачило Руху, аби здолати Мілан? Нам не вистачило деяких футболістів, які травмувалися. Не вистачило креативу в атаці, не вистачило якихось емоцій.

Рух вилетів з Юнацької ліги УЄФА, не витримавши тиск Мілана – красивий гол скасували, "россонері" підтримував Мальдіні

Ми розуміємо, що це наша не остання гра і треба рухатись далі. На цьому не можна зупинятись. Такі поразки спочатку пригнічують, але проходить час – і вони мотивують. Чому пригнічують? Бо ми командою розуміли, що могли більше на цей момент. Ми могли проходити цей Мілан. А зараз вони у півфіналі і ми усвідомлюємо, що там міг бути Рух.

Яка з команд була найсильнішою у цьому розіграші Юнацької ліги УЄФА? Польський Заглембе. Багато хто каже, що ми дуже просто їх пройшли. Але це були дві надскладні гри. Я вважаю, що це був найсильніший суперник у цій Лізі чемпіонів", – сказав Підгурський в ексклюзивному інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, після перемоги над Заглембе Рух по пенальті пройшов Інтер, однак подолати ще один міланський бар'єр за вихід у чвертьфінал турніру вже не зумів.

Рух переграв Інтер у драматичній серії пенальті та вийшов в 1/8 Юнацької ліги УЄФА – син легенди зробив подарунок