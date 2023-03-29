"Чего не хватило Руху, чтобы одолеть Милан? Нам не хватило некоторых футболистов, которые травмировались. Не хватило креатива в атаке, не хватило каких-то эмоций.

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Мы понимаем, что это наша не последняя игра и надо двигаться дальше. На этом нельзя останавливаться. Такие поражения сначала подавляют, но проходит время – и они мотивируют. Почему подавляют? Потому что мы командой понимали, что могли больше на этот момент. Мы могли проходить этот Милан. А сейчас они в полуфинале и мы осознаем, что там мог быть Рух.

Какая из команд была самой сильной в этом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА? Польский Заглембе. Многие говорят, что мы очень просто их прошли. Но это были две сверхсложные игры. Я считаю, что это был самый сильный соперник в этой Лиге чемпионов", – сказал Пидгурский в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Напомним, после победы над Заглембе Рух по пенальти прошел Интер, однако преодолеть еще один миланский барьер за выход в четвертьфинал турнира уже не сумел.

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