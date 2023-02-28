Рух U-19 мінімально поступився Мілану U-19 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Рух бився з Міланом у молодіжній Лізі чемпіонів.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

Мілан U-19 – Рух U-19 – 1:0

Гол: Дзеролі, 85

Рух добрався до 1/8 фіналу, пройшовши Заглембе, Галатасарай та Інтер. Італійців вдалося перемогти в серії пенальті. Сьогодні на команду Віталія Пономарьова чекало ще одне апеннінське випробування. Жереб подарував у суперники Мілан. На матч прийшов сам технічний директор клубу Паоло Мальдіні.

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Молодіжку "россонері" тренує знаменитий Іньяціо Абате, а грають під його керівництвом хлопці з досвідом у дорослому футболі (Стальмах, Траоре). На внутрішній арені успіхи Мілана U-19 не дуже, але в Європі вони обійшли академії Челсі, Зальцбурга та загребського Динамо.

У прімавері Мілана стараються ставити футбол, який допоможе молоді без проблем з адаптацією перейти в головну команду. Абате вимагає за будь-яких умов осмислено виходити з оборони та будувати атаки через короткий/середній пас.

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Рух вирішив скористатися цим і вмикав високий пресинг. Львів'яни розбирали опонентів і агресивно тиснули навіть на воротаря. Це спричиняло паніку у Мілана та змушувало розігрувати не ефективно. У господарів виникали помилки та втрати, за які, на жаль, покарати наші хлопці не могли.

А коли Мілан долав першу лінію та переводив м'яч у центр поля – відразу отримував простір для швидких атак. Півзахист Руха кілька разів провалився. Українці не завжди встигали за перепасовками суперників. Мілан виглядав легким, а Рух старався компенсувати це жорсткістю в єдиноборствах.

Перші шанси забити мав Стальмах. Польський легіонер "россонері" бив з лінії штрафного – Герета на місці. Потім поляк гостро вривався у штрафний з глибини, але воротар Руха знову виграв дуель. Ще був неточний удар Фольйо та спроба Траоре намалювати пенальті.

Рух наприкінці першого тайму перехопив ініціативу та побудував кілька непоганих атак. З кожного стандарту, зокрема аутів, команда Пономарьова витискала максимум. Чемпіони України навіть забили – удар Кітели парирував голкіпер, а добивання Добрянського п'ятою підправив у ворота Холод. Однак судді зафіксували офсайд.

Ситуація кардинально не змінювалася, жодна команда не возила іншу. Мілан краще атакував завдяки індивідуальним діям Траоре та Ель-Хілалі, які сміливо йшли в обіграш і шукали можливості для ударів. Однак Герета впевнено контролював площину воріт, а Траоре марнував свої шанси.

Львів'яни всіма силами зберігали інтенсивність, але в підсумку все-таки пропустили результативну атаку на власні ворота. Бакуне опинився вільним на правому фланзі та вирізав класну передачу в штрафний майданчик, а Дзеролі виграв повітря та забив вирішальний гол. Так завершився європейський похід Руха.