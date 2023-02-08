Молодь Руха здолала Інтер U-19 в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Основний час завершився нічиєю, а в серії 11-метрових точнішими були львів'яни. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА, плей-офф

Рух U-19 – Інтер U-19 – 1:1 (по пенальті – 4:3)

Голи: Панченко, 30 – Еспозіто, 52

Рух першим з українських команд розпочав єврокубкову весну. Восени львів'яни в рамках шляху чемпіонів пройшли Заглембе та Галатасарай, після чого отримали в суперники Інтер. Італійський колектив на груповому етапі фінішував вище за Баварію і загалом вважався фаворитом сьогоднішнього поєдинку. За молодь "нерадзуррі" грає син Станковіча та Карбоні, який вже працює з головною командою під керівництвом Індзагі.

Українці приємно здивували осмисленим футболом. Хлопці Віталія Пономарьова чітко дотримувалися плану на гру, не знітилися перед сильним суперником. Рух сміливо розігрував від власних воріт і на швидкості вбігали в чужу третину поля. Вже в дебюті зустрічі Панченко та Сапуга перевірили пильність голкіпера.

Мав забивати Столярчук, який крізь коридор проскочив з лівого флангу в штрафний майданчик. Він гарно взаємодіяв на бровці з Романом і регулярно створював проблеми обороні Інтера. Ще одну нагоду мав Сапуга, але не розібрався на дальній стійці. Рух грав краще та явно переважав суперника за моментами.

Рух у першому таймі майже нічого не дозволяв створити Інтеру. Кітела справа щільно діяв проти Ілієва, а Сапуга вигризав усе в центрі поля. "Нерадзуррі" лише раз пробили по воротах, коли Карбоні обіграв двох і приклався з лінії штрафного. Хлопці заблокували, відпрацювавши самовіддано.

Львів'яни не соромилися вмикати високий пресинг. Зрештою це принесло користь. Панченко підстеріг помилку капітана Інтера – Фонтанароза жахливо обробив м'яч, а Сергій зіграв на перехопленні та вразив ворота.

Інтер посилив тиск в другому таймі та повністю перехопив ініціативу. Почав проходити дриблінг в Ілієва, італійці заграли агресивніше. Наслідком став гол. Просте вкидання з ауту, після якого Овусу виграв позицію в наших захисників і скинув під удар Еспозіто. Форвард Інтера ударом в дотик зрівняв рахунок.

Потім зникла трансляція з Польщі, де Рух приймав гостей з Італії. Коли глядачів повернули в Стальову Волю, атакував Інтер. Міланці подали кілька небезпечних кутових – Гереті довелося демонструвати дива реакції. Інтер продовжував насідати. Гостро пробивав Станковіч, перспективно прострілював Куратоло.

Рух вже терпів, моментів довго не було. Але на останніх хвилинах Касарда прорвався по флангу та прокинув м'яч вздовж воріт – Столярчук не встиг до м'яча. Сапуга та Касарда ще раз розірвали оборону Інтера. Рух завершував зустріч в атаках. Матч перейшов у серію пенальті.

Віталій Пономарьов змінив голкіпера на 11-метрові – замість Герети вийшов Ванівський. Українці опинилися на межі вильоту після промахів Кітели та Кваса, однак в італійців здали нерви. Ілієв і Фонтанароза пробили повз ворота, а ключової помилки припустився Александар Станковіч. Удар сина Деяна потягнув Ванівський. Рух виграв серію пенальті та вийшов у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА!

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