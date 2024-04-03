Півзахисник Лука Модріч погодиться продовжити контракт із Реалом ще на один рік, якщо така пропозиція надійде. Про це інформує Diario Sport, посилаючись на El Chiringuito. Повідомляється, що 38-річний хорват уже повідомив про це керівництво "бланкос". Цим рішенням Лука застав босів Реала зненацька.

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Це – несподіване рішення, враховуючи втрату Модрічем місця в стартовому складі Реала. Раніше Лука був незадоволений отриманням малої кількості ігрового часу. Повідомлялося, що він був готовий серйозно розглянути пропозиції від клубів із Саудівської Аравії.

Контракт Модріча з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року. Він захищає кольори мадридської команди з 2012 року.

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