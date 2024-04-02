У матчі 30-го туру Ла Ліги Реал на своєму полі здолав Атлетік (2:0). Героєм зустрічі став Родріго, який оформив дубль. Свою лепту у перемогу вніс і Андрій Лунін, врятувавши команду після підступного удару Іньякі Вільямса, і зберігши свої ворота на замку вже у 9-й грі сезону.

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