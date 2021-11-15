Модріч узгодив новий контракт з Реалом
23:10 - Читать на русском
Півзахисник Реала Лука Модріч продовжить тішити мадридських вболівальників.
Лука Модріч та Реал найближчим часом підпишуть угоду про продовження співпраці, повідомляє Marca.
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Володар "Золотого м'яча" отримав контракт до літа 2023-го. 36-річний хорват вже досягнув відмітки у 400 поєдинків за мадридський клуб. За чинною угодою, яка розрахована до літа, Лука заробляє близько 12 млн євро на рік.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Модріч провів 7 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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