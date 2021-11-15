Лука Модрич и Реал в ближайшее время подпишут соглашение о продолжении сотрудничества, сообщает Marca.

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Обладатель "Золотого мяча" получил контракт до лета 2023 года. 36-летний хорват уже достиг отметки в 400 поединков за мадридский клуб. По действующему соглашению, которое рассчитано до лета, Лука зарабатывает около 12 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Модрич провел 7 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

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