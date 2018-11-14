Модріч – найкращий гравець року за версією Goal

Авторитетне британське видання Goal визначило найкращого футболіста за підсумками 2018 року.

Хавбек Реала та збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем 2018 року за версією Goal. У поточному сезоні хорват втретє поспіль у складі "бланкос" тріумфував у Лізі чемпіонів, а також допоміг збірній Хорватії вперше у своїй історії зіграти у фіналі Мундіалю.

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Окрім цього, Модріча було визнано найкращим гравцем ЧС-2018 і найкращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА. За інформацією журналіста RFI Еріка Мамрюта, саме Лука лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018".

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