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Модріч – найкращий гравець року за версією Goal

00:13 14 Читать на русском
Модріч – найкращий гравець року за версією Goal
Лука Модріч / AFP

Авторитетне британське видання Goal визначило найкращого футболіста за підсумками 2018 року.

Хавбек Реала та збірної Хорватії Лука Модріч став найкращим гравцем 2018 року за версією Goal. У поточному сезоні хорват втретє поспіль у складі "бланкос" тріумфував у Лізі чемпіонів, а також допоміг збірній Хорватії вперше у своїй історії зіграти у фіналі Мундіалю.

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Окрім цього, Модріча було визнано найкращим гравцем ЧС-2018 і найкращим футболістом минулого сезону за версією УЄФА. За інформацією журналіста RFI Еріка Мамрюта, саме Лука лідирує в голосуванні на "Золотий м'яч-2018".

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