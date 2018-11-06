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Ювентус налаштований підписати Модріча, – Don Balon

10:39 581 Читать на русском
Ювентус налаштований підписати Модріча, – Don Balon
Лука Модріч та Кріштіану Роналду / фото: AS

Ювентус розглядає можливість підписання ще одного гравця Реала. Після Кріштіану Роналду продовжити кар'єру в Турині може і Лука Модріч.

Півзахисник Реала Лука Модріч може стати гравцем Ювентуса. У клубі переконані, що потенційний прихід хорватського хавбека та його зіграність з Кріштіану Роналду допоможе Юве у боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів, повідомляє Don Balon.

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Влітку хорватом активно цікавився Інтер. Крім того, як зазначає джерело, Модріч має пропозиції і з MLS. Раніше повідомлялось, що у Луки не найкращі відносини з президентом мадридців Флорентіно Пересом, через що хорват розглядає можливість відходу з Мадрида.

Нагадаємо, влітку з Реала в Ювентус перейшов Кріштіану Роналду. Останнім часом активно лунає інформація про інтерес туринців до Марсело.

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