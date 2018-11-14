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Модрич – лучший игрок года по версии Goal

00:16 8 Читати українською
Модрич – лучший игрок года по версии Goal
Лука Модрич / AFP

Авторитетное британское издание Goal определило лучшего футболиста по итогам 2018 года.

Хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком 2018-го года по версии Goal. В текущем сезоне хорват третий раз подряд в составе "бланкос" победил в Лиге чемпионов, а также помог сборной Хорватии впервые в своей истории сыграть в финале Мундиаля.

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Кроме этого, Модрич был признан лучшим игроком ЧМ-2018 и лучшим футболистом прошлого сезона по версии УЕФА. По информации журналиста RFI Эрика Мамрюта, именно Лука лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018".

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