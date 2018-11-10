Скільки заробляють тренери в топ-клубах Європи: Реал – лузер навіть порівняно з Шахтарем, несподівані дані

Реал Мадрид при Флорентіно Пересі став місцем, де тренерам і близько не платять таких сум, які отримують Хосеп Гвардіола і компанія в тій же АПЛ.

Оригінальна проблема Реала

Найкращий клуб Європи у 4-х з останніх 5-и сезонів Ліги чемпіонів останнім часом взяв за моду економити. Реал уже давно програє Барселоні гонку трансферних озброєнь. Однак не лише за галактичними придбаннями Мадрид пасе задніх. Якщо ви тренер світового формату і звикли отримувати відповідну щедру винагороду за свою роботу, значить "королівський" клуб – зовсім не для вас. Антоніо Конте вів дуже інтенсивні переговори з Пересом, та навіть провал з Хуленом Лопетегі не змусив президента відступити від своїх принципів.

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Схоже, саме фінансове питання і стало головним бар'єром на шляху працевлаштування італійця. Екс-тренер Ювентуса і Челсі вимагав контракт на 2 сезони з космічними заробітками 10,5 млн євро на рік. Щось схоже стосується й інших кандидатів. Це, мабуть, головна причина, чому Реал досі не зміг знайти висококласну заміну Зідану – ні влітку після відходу француза, на зараз після звільнення екс-наставника збірних Іспанії. Топові тренери не розуміють, чому вони мають відмовлятись від конкуретних на ринку зарплат у клубі, який заробляє сотні мільйонів євро.

Лише за можливість прославитись там, де всі мріють потрапити? Сумнівна перспектива, зважаючи на своєрідність і нетерплячість Флорентіно, а також божевільний тиск мадридської преси, наближеної до керівництва, що вкладає в голови вболівальників тези, які боси хочуть, але не можуть собі дозволити озвучити публічно. І Перес не збирається відходити від своєї фірмової системи. Реал і надалі залишатиметься клубом, який пропонує найгірші фінансові умови серед топ-клубів при одній з найнестабільніших позицій для тренерів.

Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі

Коли наставник Мадрида найгірше заробляє серед усіх конкурентів в Іспанії

Сантьяго Соларі у понеділок 12-го листопада, якщо не станеться якоїсь грандіозної сенсації у грі проти Сельти, стане повноцінним головним тренером мадридського клубу. Аргентинець прямо зараз отримує в понад 10 разів менше, ніж той же наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека (3,5 млн євро на рік). Більше того, Санті поступається усім іншим 19-м тренерам, які працюють у чемпіонаті Іспанії!

Аргентинець, щоправда, зберіг свою зарплату з дубля Реала. Клуб уже запевнив тренера, що він може розраховувати на значне підвищення свого річного окладу в 300 тисяч євро, якщо виграє серйозний титул в кінці сезону. Як інформують джерела El Confidencial, не виключене також підвищення зарплатні дещо раніше за умови прогресу і стабільно успішних виступів команди. Наразі ніщо не вказує на близькість нової трагедії – напрочуд успішний старт Соларі став ледь не найкращим в історії мадридських тренерів.

Скільки зароблять інші топ-тренери – контраст шалений

Зідан доробився за свої надзвичайні успіхи в єврокубках контракту на 7 млн євро за сезон. Лопетегі отримав на 1 мільйон меншу зарплату, а при достроковому розриві співпраці Хулену дісталась компенсація лише за півроку (3 млн через те, що відставка відбулась до 31 грудня) – разючий контраст з історією того ж Конте в Челсі. Навіть Атлетіко в Іспанії платить значно щедріше. Дієго Сімеоне отримує 14 мільйонів на рік, як і Ернесто Вальверде в Барселоні.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заробляє 21 мільйон євро річних, а екс-наставник Реала Жозе Моурінью в МЮ – 20. На 3-му місці Юрген Клопп, якому в Ліверпулі платять 16 млн євро. Ще 3 тренери з АПЛ мають значно більше, ніж готовий платити Флрентіно Перес: Унаї Емері зі своїм Арсеналом отримує 12 млн євро. Стільки ж платять Мауріціо Саррі в Челсі та Маурісіо Почеттіно в Тоттенхемі. Ще один екс-тренер Реала Карло Анчелотті в Наполі отримує 6,5 млн євро, а наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі – 7,5

Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці