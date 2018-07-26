Манчестер Сіті з Зінченком програв Ліверпулю в матчі Міжнародного кубка чемпіонів

Ліверпуль переміг Манчестер Сіті у матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліверпуль вже у компенсований арбітром час зумів забити переможний гол у ворота Манчестер Сіті в матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

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На гол Лероя Сане, який відкрив рахунок, своїми результативними діями відповіли Салах та Мане, який реалізував пенальті.

Поєдинок проходив у США та стартував о 03:00 за київським часом. До слова, в основному складі Ман Сіті вийшов Олександр Зінченко. Українець діяв на позиції центрального півзахисника та провів на полі 64 хвилини. Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про можливий відхід Зінченка з Манчестер Сіті.

До слова, це вже друга поразка команди Гвардіоли на турнірі. У попередньому матчі Ман Сіті програв Борусії Д.

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:2

Голи: Сане, 57 – Салах, 63, Мане, 90+4