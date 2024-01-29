"Трохи є втома, це збори. Позаду тиждень хорошої роботи. Після таких тренувань потрібно якісно відновлюватися та готуватися до контрольних ігор.

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У воротарів та польових гравців має бути різна робота. Часом вони кажуть нам, що ми не бігаємо, нічого не робимо, лише стрибаємо, але в нас дуже специфічна робота, і дуже важка, хоча з боку може здатися доволі легкою.

Акцент у перші дні робився на втягуванні в робочий режим разом із польовими гравцями в Києві. Зараз також є навантаження, але вони вже трохи менші – і йдуть на спад.

У нас між голкіперами є ігри на бажання (хто скільки пропустив, – прим.) – чи то на воду солодку, чи то чаю принести в ресторані. Тому, буває, присутній здоровий азарт.

Емоції після поразки у першому спарингу (від Балкані, – прим.)? Щодо результату, безперечно, негативні. Але ми вже розібрали гру, Олександр Володимирович вказав, яких помилок припустилися, також акцентував на хороших моментах. Загалом, ми не маємо дивитися на результати на тренувальних зборах, оскільки вони проходять під навантаженнями, тож зробимо висновки й далі будемо продовжувати готуватися до сезону.

До кожного матчу на зборах ми готуємося однаково, маємо виконувати всі завдання, які ставить перед нами тренерський штаб. Майбутній суперник (польська Легія, – прим.) у нас доволі сильний, тож маємо провести гру на високому рівні.

Чи робить нам підказки Шовковський як колишній голкіпер? Буває, але це відбувається епізодично – не так, щоб кожного дня розповідає, як грати. У нас є тренер воротарів Михайло Михайлов, і він знає, що робити", – цитує Нещерета офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у першому товариському матчі Динамо безвольно поступилось косовському Балкані (0:2). Вже сьогодні, 29 січня, кияни проведуть свій другий спаринг – суперником стане польська Легія. Початок зустрічі о 16:00.

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